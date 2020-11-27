Відомий російський артист Максим Галкін зняв відео разом із сином Гарі, де він розповів хлопчику, як йому пощастило жити в цей час

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Галкіна у соцмережі.

Так, Галкін приєднався до їхнього спільного з Аллою Пугачовою сина, який грався у конструктор, та розповів, що в часи СРСР діти про таке могли тільки мріяти.

"Відео варто додивитися до кінця. Я мріяв у віці Гаррі про такі конструктори, але зміг отримати їх тільки тоді, коли вони мені були, м'яко кажучи, не потрібні. А чим ви грали в дитинстві?" - запитав він у фоловерів.

Галкін сказав синові, що сучасні діти живуть в абсолютному достатку, а в минулі часи такого не було. Однак маленький Гарі не розгубився і зазначив, що проте зараз у світі пандемія.

Фоловери оцінили відповідь хлопчика та зазначили, що про вірус він дуже влучно сказав.

"У вас чудова сім'я, розумні, чудові, думаючі та з почуттям гумору діти", "У вас дуже кмітливі дітки", "Мені сподобалась кінцівка про вірус", "Мі всі гуляли на вулицях і спілкувались один з одним", - пишуть у коментарях.

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