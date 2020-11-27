Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе у всій красі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, яке звело з розуму її шанувальників. Красуня приміряла величезні ангельські крила. Вона повністю роздяглася, а інтимні місця прикрила мінімалістичною мереживною білизною. Варто відзначити, що вона практично нічого не прикривала. Соковитий бюст Омович можна було розгледіти у всій красі.

Дівчина дефілювала по кімнаті, крутилася, показуючи свої "заборонені плоди". Виглядала вона чудово.

"Може знову таку стрижку зробити?",- підписала відео зірка мережі.

У коментарях стали бурхливо обговорювати красу моделі. Не обійшлося і без колючих коментарів. Шанувальники звернули увагу, що на відео видно реальну талію Олени без фотошопу, яка виявилася не такою вже й тонкою.

"Можна дивитися нескінченно», «Ну ось тут видно, що талії немає, яку Ви так завужуєте фотошопом», «розкішно», «яка красива», «якщо ангелок-то тільки такий», "шикарна", " вогонь. Пожежа", "Королева", "Ангел або Демон - найкращий вид! Спасибі!". "Якби це була пародія на Victoria's Secret, ви могли б виграти!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що київська модель нещодавно загриміла в лікарню. Але і там вона виглядала на всі 100%.

Нагадаємо, що Омович без ліфчика кокетливо потягнула за маєчку, показавши засмаглий бюст: "Ну зовсім вже...".

Також ми писали, що Омович розставила ніжки, засвітивши солодке містечко:"це аномально".

Ще Рoliteka повідомляла, що Омович безсоромно покрутилася перед дзеркалом в одній сіточці:"Форма богині".