Київська модель Альона Омович, яку називають українською версією Кардашьян, похвалилася еталонною фігуркою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в обтягуючих чорних штанях на шнурівці і короткій кофтині-топі. Дівчина розставила ніжки, щоб зробити акцент на їх худорбі. Крім цього, вона засвітила солодке містечко-місце між животом і грудьми, яке через короткий топ виявилося повністю оголеним.

Варто відзначити, що виглядала Омович як завжди чудово. При цьому в мережі її знову стали критикувати за величезну кількість фотошопу. Втім, схоже, модель це не бентежить. У неї є безліч шанувальників, які закидають її компліментами.

"Це аномально", «що ви з собою зробили? Страшно дивитися. Зомбі», «ви як завжди шикарна», «красуня», «вогонь», «Круто, мені подобається», «ти не реальна», "занадто худа", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Омович потрапила в лікарню, але навіть там примудрилася привести себе в порядок і виглядати супер привабливо. Модель була одягнена в бежеву маєчку на бретельках, яка ледь утримувала на місці її величезні груди.

Нагадаємо, що Альона Омович без ліфчика кокетливо потягнула за маєчку, показавши засмаглий бюст: "Ну зовсім вже...".

Як повідомляла Politeka, Альона Омович безсоромно покрутилася перед дзеркалом в одній сіточці:"Форма богині".

Також Politeka писала, що Альона Омович показала результати невдалої пластики, фото "першого бюста" для сміливих:"поїхав у бік".