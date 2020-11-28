Курс валют в Україні 28 листопада змінить настрій, гривню після вихідних чекає неймовірний тиск від долара і євро

Таким є прогноз фахівців з НБУ, розповідає Politeka.

Так, курс валют в Україні 28 листопада буде наступним:

100 доларів – 2844,28 грн;

100 євро - 3384,55 грн.

Уточнимо, що в понеділок стодоларовий «американець» підскочить до 2,53 пункту. Основний удар по гривні припаде від євро, який на міжбанківському рівні подорожчає на 11,41 пункту.

Російський рубль же "закріпиться" на рівні в 3,7594 грн за десять купюр. Він підскочив на кілька копійок.

До цього ми наводили слова економіста Андрія Гойлова про те, що через жорсткий карантин в Україні може підскочити різко зрости дефіцит держбюджету, обвалитися ВВП, а також підскочити кількість проблемних кредитів у банківській системі.

За словами Гойлова, зараз в української економіки "вкрай низький запас міцності", тому назвати точні суми можливих втрат важко. Експерт припустив, що з наслідками пандемії нашій країні доведеться розбиратися аж до 2023 року.

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