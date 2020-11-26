Новый локдаун грозит Украине рекордным обвалом гривны до критических цифр

В последние дни в правительстве все чаще звучат призывы ужесточить карантин вплоть до введения 4-недельного локдауна. Такие радикальные меры, в случае их принятия, не могут не сказаться на экономике страны.

В частности, курс доллара рискует обновить рекордные показатели с 2015 года, подскочив до 29 гривен, рассказал в комментарии «Сегодня» аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Он также предупредил, что на межбанке вполне вероятен скачек доллара и до 32 гривен. В связи с этим эксперт рекомендует украинцам держать свои сбережения в американской валюте.

Гойлов уточнил, что локдаун проявит себя на валютном рынке, когда нерезиденты выйдут на межбанк покупать валюту.

«В таком случае гривня к доллару имеет все шансы преодолеть отметку 29 и обновить рекорд 2015 года. Падение спроса со стороны импортеров позволит избежать катастрофических последствий, но в моменте мы можем увидеть курс выше 32 гривен за доллар», - предупредил эксперт.

Он также отметил, что из-за жесткого карантина в Украине может подскочить резко вырасти дефицит госбюджета, обвалиться ВВП, а также подскочить количество проблемных кредитов в банковской системе.

По словам Гойлова, сейчас у украинской экономики «крайне низкий запас прочности», поэтому назвать точные суммы возможных потерь затруднительно. Эксперт предположил, что с последствиями пандемии нашей стране придется разбираться вплоть до 2023 года.

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