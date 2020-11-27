Український комік, зірка "Квартал 95" Євген Кошовий спантеличив зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому коронував себе.

Кошовий був одягнений у темний спортивний костюм. У позі з руками на боках і задертою головою він домалював собі корону, заінтригувавши шанувальників заявою: "Фсе. Початок". Що мав на увазі комік шанувальники не зрозуміли.

Варто зазначити, що нещодавно Кошовий, який майже 20 років ходить лисим, зважився на сміливий експеримент. Поки у нього був час між зйомками, він вирішив відростити волосся і бороду. Регулярно в мережі артист викладав фото, показуючи прогрес росту волосся.

Судячи з коментарів, які залишали Кошовому в Instagram, багато шанувальників думали, що Євген дійсно лисий. Виявилося, що він просто кожні два дні голиться. При чому робить це самостійно.

Раніше ми писали, що Євген Кошовий і Олена Кравець вразили українців несподіваним сюрпризом. Гумористи поділилися уривком номера з "Вечірнього кварталу", де вони приймали в гостях відомого співака Михайла Поплавського. Цікаво, що артист зіграв роль тестя, а Олена і Євген – нареченого і нареченої, які планували весілля.

Нагадаємо, що постарілий Кошовий і скуйовджена Кравець вразили видом на сцені: "час зарядитися".

Також ми писали, що стильний Кошовий влаштував парад костюмів, кадри: "штани зі злегка підмоченою...".

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