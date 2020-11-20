Євген Кошовий, Олена Кравець та інші актори студії "Квартал 95" продовжують дивувати своїми талантами

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі "Instagram" з'явилися кадри нового концерту, який вийде в ефір 21 листопада. Автори поста натякнули, що можна буде побачити в новому випуску "Вечірнього кварталу", і заінтригували українців.

Так в одному з номерів Євген Кошовий, Юрій Крапов і Юрій Великий покажуть зустріч Володимира Зеленського з олігархами в кабінеті президента. Для політичної пародії гумористи наділи відповідні костюми і навіть перуки. Для іншого номера "кварталівці" запросили на сцену співака Михайла Поплавського, якого посадили за стіл разом з Кошовим і Кравець. За чаєм акторам вдалося розсмішити зіркового гостя.

"Друзі, запрошуємо вас на прем'єру нового "Вечірнього Кварталу", яка відбудеться в суботу о 20:20 на @ 1plus1_ua! Ми підготували для вас бомбезний ефір з гострими актуальними номерами і вашими улюбленими зірковими гостями. Чекаємо всіх у екранів. Час зарядитися позитивом!",- попередили в пості.

Раніше Євген Кошовий за час карантину злегка відростив волосся і вуса в якості експерименту. Однак днями артист вирішив, що лисина йде йому набагато більше і збрив волосся на голові - для цього він звернувся до професійного перукаря, побоявшись стригтися самостійно.

"Після 19-ти років лисівства)) вирішив 2 тижні не голитися))) сьогодні пішов в перукарню, тому що сам би з головою не впорався", - поділився артист.

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