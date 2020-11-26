"Квартал 95" потрапив у скандал, висміявши главу української делегації в Тристоронній контактній групі, першого президента Леоніда Кравчука і виключеного з ТКГ Вітольда Фокіна

Номер про візит політиків після переговорів до Президента України Володимира Зеленського вийшов в ефір 21 листопада. Відео під назвою "Один глухий, другий сліпий-Кравчук і Фокін після мінських переговорів" опубліковано на YouTube-каналі " Студія Квартал 95 Online"

Кравчука в номері зіграв Євген Кошовий, а Фокіна - Юрій Крапов.

Більшість жартів обігравала тему віку політиків:" Кравчук "погано бачить, тому проходить повз стіл в кабінеті" президента", обидва погано чують, тому перекручують слова" Зеленського"," Фокін " засинає в середині розмови тощо.

У фіналі "президенту" телефонують і повідомляють, що Росія погодилася на всі умови України – аби "Фокін" і "Кравчук" до них більше не приїжджали.

При цьому видання "Страна", посилаючись на свої джерела в ТКГ, повідомило, що ця сцена в шоу нібито сильно засмутила Кравчука і він припинив спілкування з офісом президента.

"Йому вже дзвонили вибачатися і Зеленський, і [Андрій] Єрмак. І [Євген] Кошовий . Але з Кошовим Кравчук навіть не став говорити", - заявило джерело.

Але офіційно наявність конфлікту спростовують.

"Це не так. Кравчук сьогодні благополучно вів засідання ТКГ. Без найменшого натяку на образу або неконструктив", – повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Зазначимо, номер кварталу не оцінили і прості українці.

"Таке собі го*нецо. Чи не час вам, блазні, професію міняти. Скажімо, на двірника. Більше толку буде. Фу!!!", "А ось це не смішно, правда", "ні**ра не смішно, коли люди гинуть", "думав у петросяна гумор нижче плінтуса, виявилося, що у кварталу ще нижче", "блін, квартал, я вас не дізнаюся що сталося з гумором", " і Фокін, і Кравчук, вибачте.Противний номер, дуже противний.Не можна так жартувати з віком", "а чинну владу слабо висміяти?", "Реально квартал опустив сам себе нижче плінтуса. Як можна таку дичину зморозити?", "95 квартал в бан", - пишуть в мережі.

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