Зірка "Квартал 95", український комік Євген Кошовий справив фурор стильним виглядом

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці «Квартал 95» в Instagram з'явилося кілька фото, на яких Кошовий постав у всеозброєнні. Як відомо, зараз комік веде "Лігу сміху", а також є ключовим актором у "Вечірньому Кварталі". Крім цих проектів у Кошового багато організаційної роботи.

При цьому останнім часом артист намагається виглядати як з голочки. На "Лізі сміху" у нього завжди прекрасний зовнішній вигляд.

"Наш Женя нагадує, що вже завтра-фінал шостого сезону "Ліги Сміху"!",- підписали фото автори аккаунта.

За короткий час пост зібрав майже 3 тисячі лайків. В коментарях залишили кілька відгуків.

"Чекаємо з нетерпінням», «штани то зі злегка підмоченою репутацією», «Супер», пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Євген Кошовий під час відсутності концертів і зйомок вирішив відростити волосся і бороду. У себе в Instagram він публікував результати експерименту. Як стало відомо, Кошовий носить лисину вже майже 20 років. Його образ за цей час не змінювався. Варто відзначити, що Кошовий зміг не голитися лише два тижні.

Нагадаємо, що Євген Кошовий нарешті зізнався, навіщо відростив вуса і шевелюру: "не буду голитися до...", як він виглядає зараз.

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