Серіал "Свати" полюбився глядачам, завдяки акторам, які вкладали душу в зйомки

Зірки Федір Добронравов і Тетяна Кравченко виконали роль подружньої пари Будько - Івана і Валюхи, повідомляє Politeka.net. Глядачам дуже сподобалося стежити за життям екранних героїв, яку приправили гумором.

В одній із серій Добронравову і Кравченко довелося, можна сказати, побитися. (Щоб подивитися відео, доскрльте до кінця сторінки). Героїня серіалу "Валюха" вирішила відучити свого чоловіка від алкоголю. Для цього жінка додавала йому в напої якесь зілля. Тривало це недовго, адже "Іван" про все дізнався і накинувся на дружину.

"Ах ти ж змія", - сказав він дружині.

Артистка намагаючись, сховатися, стала тікати і кидатися білизною, яка сушилася на вулиці, в чоловіка.

Даний відрізок серії був оприлюднений в одній з фан-груп, присвячених "Сватам".

За 10 годин пост зібрав понад 14 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Ну, а взагалі за таке поділом дісталося Валюсі!!!!!!🙄 🙄 🙄 🤔 🤔 🤔 ", "Дурдом.👎 ", "Обожнюю😂 😂 😂", " бідна Валюха❤❤️😀", "У мене така ж була ситуація", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, фанати опублікували відрізок однієї з серій "Сватів".

На кадрах "Валюха" виступає в суді і "брудом" поливає чоловіка - Івана Будька у виконанні Федора Добронравова.

"Цвяха вбити не може. Все доводиться звалювати на свої тендітні плечі...",- вимовляє жінка.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році очікуються зйомки сьомого сезону популярного ситкому. У новому сезоні буде розповідатися про молодість сватів. Зокрема, персонажа Івана Будька виконає син Федора Добронравова - Віктор.

Нагадаємо, Валюха зі "Сватів «не стримала почуттів і пригорнула до Добронравова:»ось вона справжня любов".

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