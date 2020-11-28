Сериал "Сваты" полюбился зрителям, благодаря актерам, которые вкладывали душу в съемки

Звезды Федор Добронравов и Татьяна Кравченко исполнили роль супружеской пары Будько - Ивана и Валюхи, сообщает Politeka.net. Зрителям очень понравилось следить за жизнью экранных героев, которую приправили юмором.

В одной из серий Добронравову и Кравченко пришлось, можно сказать, подраться. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Героиня сериала "Валюха" решила отучить своего мужа от алкоголя. Для этого женщина добавляла ему в напитки какое-то зелье. Продолжалось это недолго, ведь "Иван" о всем узнал и накинулся на супругу.

"Ах ты ж змея!", - сказал он супруге.

Артистка пытаясь, скрыться, стала убегать и бросаться бельем, которое сушилось на улице, в супруга.

Данный отрезок серии был обнародован в одной из фан-групп, посвященных "Сватам".

За 10 часов пост собрал более 14 тысяч просмотров и много комментариев.

"Ну, а вообще за такое поделом досталось Валюхе!!!!!!🙄🙄🙄🤔🤔🤔", "Дурдом.👎", "Обожаю😂😂😂", "Бедная Валюха😀❤️😀", " У меня такая же была ситуация", - написали пользователи сети.

Напомним, фанаты опубликовали отрезок одной из серий "Сватов".

На кадрах "Валюха" выступает в суде и "грязью" поливает супруга - Ивана Будько в исполнении Федора Добронравова.

"Гвоздя вбить не может. Все приходится взваливать на свои хрупкие плечи...", - произносит женщина.

Ранее сообщалось, что в 2021 году ожидаются съемки седьмого сезона популярного ситкома. В новом сезоне будет рассказываться о молодости сватов. В частности, персонажа Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова - Виктор.

Напомним, Валюха из «Сватов» не сдержала чувств и прильнула к Добронравову: «Вот она настоящая любовь».

Как сообщала Politeka, Валюху из "Сватов" застукали, как она влюбленно "поедала" Добронравова: "Готова каждый день...".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" показала нежную любовь к Добронравову и заворожила ярким образом: "Ах, этот взгляд".