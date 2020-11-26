Пенсіонерів в Україні чекає низка нововведень у 2021 році

Про те, до чого готуватися тим, хто вже отримує пенсії і тим хто тільки збирається на заслужений відпочинок, пише «Сьогодні».

Так, у ветеранів праці пенсії повинні збільшитися. Зараз пенсіонери старше 65 років, які мають 35 років стажу і більше (жінки - 30 років), отримують пенсію не менше 40% мінімальної зарплати або 2000 грн.

Якщо з 1 січня мінімальну зарплату піднімуть до 6000 грн (закон про держбюджет на 2021 рік, де закладена така норма, поки не прийнятий), то мінімальні пенсії збільшаться до 2400 грн. Якщо ветерани праці отримують більше 2400 грн, то їх виплати залишаться без змін.

Ще одним нововведенням 2021 року стане збільшення мінімального страхового стажу на 1 рік до 28 років. Зміна набуває чинності з 1 січня.

Таким чином, ті, кому виповниться 60 років у 2021 році, отримають наступного року пенсію, якщо у них на 1 січня буде стаж не менше 27 років, а на 31 Грудня – відповідно 28 років. Іншим потрібно або докуповувати пенсійний стаж, або доведеться працювати до 63 років і заробити хоча б 20 стажу.

Стаж можна докупити поступово або відразу. Але обійдеться це дорого.

Більш того, докуповувати стаж не завжди має сенс. В першу чергу, це стосується тих, кому покладена мінімальна пенсія. За інформацією Пенсійного фонду, 1 місяць стажу коштує 44% мінімальної зарплати. Купувати можна помісячно, але не більше ніж 5 років стажу. З 2021 року один місяць відсутнього стажу коштуватиме 2640 грн. (6000х0, 44=2640). Тобто за кожен рік треба буде сплатити 31680 грн. Виходить, щоб це мало сенс, пенсія повинна бути вище 2640 грн на місяць.

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