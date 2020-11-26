Вчителям вже скасували обіцяне підвищення окладу з наступного року, але прийдешня катастрофа куди масштабніша

Експерти прогнозують Україні бюджетну кризу-скарбниця спорожніла, грошей на заборони і соціальні виплати просто немає, пише Країна.

Так, економіст Олексій Кущ заявив, що до кінця року не вистачить близько 60 мільярдів.

"Ситуація не просто погана, вона катастрофічна", - зазначив експерт, додавши, що вже зараз не вистачає коштів на медичні та освітні програми, а на підході-затримки з виплатами за багатьма захищеними статтями, наприклад, стипендіями і зарплатами бюджетників.

На початок листопада на єдиному казначейському рахунку було всього трохи більше 15,1 млрд гривень. Якщо порівнювати цифри з торішніми даними, то пора хапатися за голову. Так, станом на той же час 2020 - го - в казні було понад 53 млрд гривень-і це вже тоді говорили, мовляв, назріває економічна криза.

За словами Куща, традиційно в листопаді фінансуються бюджетні програми, суми потім "прилітають" на рахунки одержувачів. Якщо минулого року з казначейського рахунку було що роздавати, то в цьому - ситуація патова, "розганяти особливо нічого".

Експерт з Інституту Growford Віктор Скаршевський додав, що при цьому в Україні і так хронічно не виконуються видаткові статті бюджету.

"За 10 місяців Цього року вони недофінансовані більш ніж на 90 млрд.за підсумками року недовиконання по витратах може скласти 10%, тоді як в минулі роки цей показник не перевищував 5%", - пояснив він.

Раніше ми повідомляли, з 1 січня 2021 року влада збиралася підняти зарплату вчителям на 2 тисячі гривень. Але тепер ніякого підвищення не буде. Таке рішення ухвалили через брак коштів у держбюджеті.

Мінімальний оклад педагога повинен був становити як мінімум 2,5 прожиткових мінімумів (6810 грн), без підвищення - всього лише 4455 грн.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив про підтримку бізнесу в умовах карантину. ФОПи зможуть отримати допомогу в розмірі 8 тис. грн , а тим, у кого є податкові борги на суму менше 3060 грн-заборгованість "спишуть".

Крім того, як повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль, батькам дітей до 10 років, у яких є ФОП і які не можуть працювати через обмеження, в грудні виплатять близько 2 тисяч гривень (на кожну дитину).

Українцям, які претендують на такі виплати, потрібно встигнути звернутися до органів соціальної служби до 15 грудня.

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