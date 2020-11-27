У бюджеті України виникла величезна діра в розмірі 3 млрд доларів

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "ВВС News Україна".

Вона зазначила, що в уряду є "плани а, Б і В", як завершити рік, щоб по максимуму профінансувати всі витрати, передбачені в бюджеті.

"Я не сиджу в рожевих окулярах і не вішаю, як то кажуть, локшину, не хочу вас обманювати. Не все у нас так просто. Є затримки, складності. І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний. Ситуація абсолютно непроста", - сказав він.

За словами глави Мінфіну діра в бюджеті виникла через те, що Україна не зможе отримати транш МВФ до кінця року. Коли в червні цього року Україна отримала понад 2 млрд доларів першого траншу за програмою stand-by від МВФ, очікували, що до кінця 2020 року Україна зможе отримати ще дві частини позики.

Марченко уточнив, що називає суму в доларах, оскільки мова йде про "зовнішні запозичення, які поки не надійшли на рахунки".

При цьому він запевняє, що грошей на виплати пенсій і зарплат вистачить. За словами глави Мінфіну, в Україні немає "економічного колапсу".

"Чи будуть виплачені зарплати і пенсії – Я кажу вам, що категорично так", – заявив Марченко в ефірі одного з українських телеканалів.

При цьому він визнав, що затримки з необхідними виплатами існують, але все ж всі борги по зарплатах і пенсіях погашені.

Раніше представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомляв, що в кінці цього року або на початку наступного Україна може отримати від МВФ транш на суму 600 млн євро.

Пізніше в НБУ пояснили, що інспекція від Фонду і підготовка документів займають час, а з 25 грудня в Європі починаються святкові канікули. Таким чином, в України залишилося менше місяця, а за цей час завершити процедуру з переказу грошей чиновники фізично не встигнуть.

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