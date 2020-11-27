"Нічого не хоче. Ховається сам і дитину ховає..."

Шоумен Дмитро Шепелєв залишив свого сина Платона без бабусі і дідуся з боку Жанни Фріске

З новими гучними звинуваченнями на адресу телеведучого виступив батько покійної Жанни Фріске Володимир, пише видання Телепрограма.

За його словами, Дмитро Шепелєв вже кілька років не дозволяє йому з дружиною бачитися з онуком Платоном.

"Він нічого не хоче. Ховається сам і дитину ховає. Він просто звичайна мр*зь. Не хочу більше нічого про нього говорити. Це мр*зь. Він помирати буде, але зробить так, щоб мені було боляче. Він хоче всім нам зробити боляче. Він нічого більше не хоче", - ледь підбирав слова Володимир Фріске.

Батько Жанни Фріске також підловив Дмитра Шепелєва на брехні, адже раніше шоумен розповідав, що у Платона є дві бабусі і два дідусі, а зараз, мабуть, забув про свої ж слова.

"Він позбавив нас дитини і онука. Так йому і передайте. У мене все", - підсумував він у спілкуванні з журналістами.

Варто відзначити, що днями з критикою на адресу Дмитра Шелепева обрушилася співачка Анна Семенович, яка виступала в одній групі з Жанною Фріске.

За її словами, батьки Жанни Фріске мають повне право на зустрічі з онуком. Вона також закликала Дмитра Шепелєва забути про ворожнечу з батьками Жанни Фріске, адже це може негативно позначитися на його сина Платона.

За словами Анни Семенович, спочатку Жанна Фріске була щаслива в шлюбі з Дмитром Шепелєвим, але більше вона нічого не знає про їхні стосунки.

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