Шоумен Дмитрий Шепелев, наконец, решился официально показать новую возлюбленную
Как передает Politeka.net, 37-летний телеведущий, вдовец известной певицы Жанны Фриске, умершей от рака пять лет назад, впервые выставил совместное фото с новой пассией в своем микроблоге в Инстаграм.
Шепелев уже несколько лет встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но только сейчас "официально" отважился раскрыть их роман.
За это время Тулупова, скорее всего, уже успела заменить семилетнему Платону - сыну Шепелева и Фриске - мать.
На трогательном снимке Дмитрий обнял Екатерину, не выпуская из рук мобильного телефона, и поцеловал в губы. Девушка же одарила его счастливой улыбкой, положив руку на плечо.
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"Спасибо за твою смелость, Спасибо за красоту, Спасибо за смех! ❤️", - подписал фото Шепелев.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, искренне желая Дмитрию счастья.
"Красивая пара🤩"
"Счастье любит тишину ! Зачем выставлять ее на всеобщее глазение? Не потому ли, что частенько оно быстро заканчивается?" - "тишину любит кладбище
Сколько он уже может прятать свои эмоции, разрешите человеку быть счастливым и пройдите мимо" - "Они много лет в отношениях. Ну ведь когда-то нужно сказать - вот мы!"
"Почему фото с Платоном нет 🤔"
"Я думаю Дмитрий заслужил достойной девушки, которая сделает его счастливым!!! Пусть Бог благословит вас!!! 👍😍💕"
"Пусть ваш союз будет счастливым. Совет да любовь. 🎉🎉🎉"
"Будьте счастливы! Катюша чудесная!"
Как известно, Жанна Фриске узнала о своем страшном заболевании - раке головного мозга - во время беременности. Звезда отказалась от агрессивного лечения, дабы сохранить жизнь еще нерожденному ребенку. После родов состояние артистки резко ухудшилось.
Последние три месяца жизни она находилась в коме, и 15 июня 2015 года около 22 часов умерла в своем доме в подмосковной Балашихе. Ей было 40 лет.
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