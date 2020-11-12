Шоумен Дмитрий Шепелев, наконец, решился официально показать новую возлюбленную

Как передает Politeka.net, 37-летний телеведущий, вдовец известной певицы Жанны Фриске, умершей от рака пять лет назад, впервые выставил совместное фото с новой пассией в своем микроблоге в Инстаграм.

Шепелев уже несколько лет встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но только сейчас "официально" отважился раскрыть их роман.

За это время Тулупова, скорее всего, уже успела заменить семилетнему Платону - сыну Шепелева и Фриске - мать.

На трогательном снимке Дмитрий обнял Екатерину, не выпуская из рук мобильного телефона, и поцеловал в губы. Девушка же одарила его счастливой улыбкой, положив руку на плечо.

"Спасибо за твою смелость, Спасибо за красоту, Спасибо за смех! ❤️", - подписал фото Шепелев.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, искренне желая Дмитрию счастья.

"Красивая пара🤩"

"Счастье любит тишину ! Зачем выставлять ее на всеобщее глазение? Не потому ли, что частенько оно быстро заканчивается?" - "тишину любит кладбище

Сколько он уже может прятать свои эмоции, разрешите человеку быть счастливым и пройдите мимо" - "Они много лет в отношениях. Ну ведь когда-то нужно сказать - вот мы!"

"Почему фото с Платоном нет 🤔"

"Я думаю Дмитрий заслужил достойной девушки, которая сделает его счастливым!!! Пусть Бог благословит вас!!! 👍😍💕"

"Пусть ваш союз будет счастливым. Совет да любовь. 🎉🎉🎉"

"Будьте счастливы! Катюша чудесная!"

Как известно, Жанна Фриске узнала о своем страшном заболевании - раке головного мозга - во время беременности. Звезда отказалась от агрессивного лечения, дабы сохранить жизнь еще нерожденному ребенку. После родов состояние артистки резко ухудшилось.

Последние три месяца жизни она находилась в коме, и 15 июня 2015 года около 22 часов умерла в своем доме в подмосковной Балашихе. Ей было 40 лет.

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