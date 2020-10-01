Стало известно, как Дмитрий Шепелев издевался над больной Жанной Фриске

Откровенным признанием поразил отец певицы, передает Собеседник.

По его словам, Лера Кудрявцева и Ольга Орлова знали, как шоумен Дмитрий Шепелев обращался с Жанной Фриске.

«Он ее оскорблял еще в Америке и Риге, где она лечилась. Говорил, что ты страшная и будешь никому не нужна», - откровенно заявил Владимир Фриске в комментарии журналистам.

Отец Жанны Фриске также добавил, что Кудрявцева с Орловой рассказывали об отношениях Дмитрия к Жанне его супруге Ольге, но он об этом не знал до последнего.

По словам Владимира Фриске, он никогда не простит Шепелева за издевательства над дочерью. Подытоживая, отец Фриске добавил, что шоумен приезжал к больной Жанне лишь для того, чтобы повидаться с сыном Платоном.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Шепелев доигрался, и в 2020 году его ожидают огромные траты.

Так, вдовец Жанны Фриске обязан выплатить более 7 млн рублей родителям покойной певицы. Такое решение вынес Перовский районный суд Москвы, в который обратился Владимир Копылов.

Ответный иск Дмитрия Шепелева о взыскании денег суд отменил.

Напомним, что Наталья Фриске поразила редким архивным фото: «Почему именно она?».

Как сообщала Politeka, Наталью Фриске заметили в любимом платье умершей сестры

Также Politeka писала, что сестра Жанны Фриске опозорилась выступлением в платье покойной певицы