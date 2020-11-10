Шоумен Дмитрий Шепелев рассказал, как его накрывали периоды депрессии

Об этом пишет Стархит.

По словам вдовца Жанны Фриске, в разные периоды жизни практиковал различные утренние ритуалы.

Бывало, что популярный телеведущий активно занимался спортом, а порой, пребывая в апатии, его день мог начинаться с приема алкоголя.

«Когда-то мой день начинался в 6 утра, я выпивал стакан теплого чая с медом, пробегал 10 километров, после делал растяжку, подтягивался, отжимался, принимал контрастный душ и съедал полезный углеводный завтрак. Оглядываясь на эти дни, хочется спросить самого себя: «Неужели все было настолько плохо?». Но бывало и по-другому, когда я просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина. Сейчас утренние ритуалы стали гораздо проще: проснулся, улыбнулся, выпил стакан воды и пошел будить ребенка в школу. Наверное, будут и другие сценарии. Главное, о чем я всегда помню: у меня должна быть мечта, ради которой я просыпаюсь по утрам, иначе я просто не встану», — откровенно признается Дмитрий Шепелев.

Шоумен также шутит, что ему противопоказаны суши перед сном, поскольку после них он сильно отекает.

«Иначе утром родная мать меня не узнает», — продолжил Шепелев в общении с журналистами.

Ранее отец Жанны Фриске рассказывал, как Шепелев якобы издевался над певицей.

«Он ее оскорблял еще в Америке и Риге, где она лечилась. Говорил, что ты страшная и будешь никому не нужна», - откровенно заявил Владимир Фриске в комментарии журналистам.

Отец Жанны Фриске также добавил, что Кудрявцева с Орловой рассказывали об отношениях Дмитрия к Жанне его супруге Ольге, но он об этом не знал до последнего.

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