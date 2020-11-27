"Ничего не хочет. Прячется сам и ребенка прячет..."

Шоумен Дмитрий Шепелев оставил своего сына Платона без бабушки и дедушки со стороны Жанны Фриске

С новыми громкими обвинениями в адрес телеведущего выступил отец покойной Жанны Фриске Владимир, пишет издание Телепрограмма.

По его словам, Дмитрий Шепелев уже несколько лет не разрешает ему с супругой видеться с внуком Платоном.

«Он ничего не хочет. Прячется сам и ребенка прячет. Он просто обыкновенная мр*зь. Не хочу больше ничего о нем говорить. Это мр*зь. Он умирать будет, но сделает так, чтобы мне было больно. Он хочет всем нам сделать больно. Он ничего больше не хочет», - едва подбирал слова Владимир Фриске.

Отец Жанны Фриске также подловил Дмитрия Шепелева на лжи, ведь ранее шоумен рассказывал, что у Платона есть две бабушки и два дедушки, а сейчас, видимо, забыл о своих же словах.

«Он лишил нас ребенка и внука. Так ему и передайте. У меня все», — подытожил он в общении с журналистами.

Стоит отметить, что на днях с критикой в адрес Дмитрия Шелепева обрушилась певица Анна Семенович, которая выступала в одной группе с Жанной Фриске.

По ее словам, родители Жанны Фриске имеют полное право на встречи с внуком. Она также призвала Дмитрия Шепелева забыть о вражде с родителями Жанны Фриске, ведь это может негативно сказаться на его сыне Платоне.

По словам Анны Семенович, сначала Жанна Фриске была счастлива в браке с Дмитрием Шепелевым, но больше она ничего не знает об их отношениях.

Напомним, что Переживший смерть Жанны Фриске Шепелев нашел их сыну Платону новую маму

Как сообщала Politeka, Вдовец Жанны Фриске выдал всю правду о своей зависимости

Также Politeka писала, что Шепелев издевался над больной Фриске, всплыли скандальные детали