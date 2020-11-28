Популярні артисти не так часто говорять про минуле, проте архівні фото знаменитостей продовжують інтригувати мережу

Найчастіше шанувальники цікавляться особистим життям зірок, тому артисти рідко згадують минуле, говорять про дитинство або важкі періоди в житті. Тим не менш, багато співаків і співаків не соромляться розповісти трохи про дитинство і показати, як вони жили раніше. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок в молодості і зараз: з невдалими зачісками, зайвою вагою і навіть в стильних образах того часу.

Популярна українська телеведуча Надія Матвєєва протягом 7 років давала поради і дарувала надію телеглядачкам проекту СТБ "Все Буде добре". Однак про особисте усміхнена артистка практично не говорила.

Не так давно для youtube-проекту TrueStory Надія заговорила про минуле. Вона розповіла, що у неї було важке дитинство, як вчилася на інженера-електрика і працювала продавщицею, про два шлюби, стосунки з сином і візити до психоаналітиків.

"Я рідко про це говорю, оскільки розумію, як сприймуть це люди з боку – вона відома телеведуча, а ще скаржиться", - підкреслювала Надія.

Знаменита телеведуча Леся Нікітюк не так давно в Інстаграмвспомінала, що в дитинстві у неї не було іграшок. Щоб придбати для себе популярну ляльку Барбі, артистка реалізувала свій перший бізнес. Леся Нікітюк брала з дому овочі і успішно продавала їх на ринку, поки мама не знайшла її і не допомогла купити заповітну ляльку.

"Продавала так два тижні, підходять чиїсь ноги. "Яка вартість яблук", - чую знайомий голос, піднімаю голову і кажу:"для вас, мамо, безкоштовно". Вона дістала "заначку», додала до зароблених грошей потрібну суму і ми пішли купити ляльку Барбі".

Таня Ліберман, майбутня Тіна Кароль, радилася в скромній родині. Батько дівчинки працював інженером-конструктором в будівельній компанії, а мама все життя пропрацювала в Пенсійному фонді. Ще з дитинства Тіна знала, що хоче співати, тому її відправили вчитися паралельно зі звичайною школою і в музичну, де вона вчилася співати і грати на фортепіано. Вже в початкових класах без виступів Танечки не обходилося жодне шкільне свято.

Настя Каменських в дитинстві часто подорожувала, причому без супроводу батьків. Завдяки міжнародній програмі обміну для дошкільнят п'ятирічна Настя якийсь час жила у Франції, потім в Італії та Неаполі. Наступні роки зірка часто приїжджала на Апеннінський півострів, щоб відвідувати там своїх друзів і знайомих.

Ірина Білик з дитинства також хотіла займатися музикою, тому вона любила підійматися на стілець і виконають найрізноманітніші пісні. Дівчинку вже в п'ятирічному віці відвели в школу танців. Але до шести років викладачі помітили, що Ірину більш цікавить вокал, тому запросили виконувати соло в ансамблі «Сонечко». Потім також зірка із задоволенням навчилася грі на фортепіано і пробувала себе в написанні музики. Коли Іра закінчила школу, у неї вже було кілька своїх пісень.

Наталя Могилевська народилася і виросла в Києві. Батько співачки, Олексій Могила, був геологом, А мама Ніна Петрівна працювала кухарем у столичному ресторані. Як і багато інших, дівчинка з дитинства мріяла стати знаменитою вокалісткою. Також в юності Могилевська займалася бальними танцями, так що підготовлена до виступів на сцені Наталія була непогано.

Зірка при цьому була дуже прив'язана до мами, тому її смерть була для Наталії справжньою трагедією. Після училища починаюча артистка виступала в українському фольклорному театрі» Батьківщина«, київському Театрі естради, єврейському театрі»Штерн".

Надя Дорофєєва почала кар'єру співачки з п'ятнадцяти років, вступивши в колектив"М.Ч. С.". До складу групи входили ще дві солістки Наталія Єременко і Вікторія Кот. Існувала група два роки, заспівавши кілька композицій і випустивши студійний альбом "мережі любові".

Дізнавшись про кастинг який проводив продюсер і знаменитий Виконавець Потап, дівчина відразу вирушила на проби і завдяки таланту відразу запам'яталася продюсеру. Її колегою і солістом в групі «Время и Стекло» став тоді ще початківець виконавець Олексій Завгородній. Разом зірки пропрацювали цілих десять років, а в цьому році оголосили про розпад групи.

Олег Винник здобув славу і популярність зовсім не відразу. Спочатку він навчався в театральному, близько 10 років Винник працював актором у театрах Німеччини. З дитинства чоловік був дуже виразним і володів яскравою зовнішністю. Згодом блакитноокий хлопчисько перетворився на стильного хлопця. Раніше український співак носив незвичайну і стильну стрижку, яка підкреслювала його вилиці.

Оля Полякова ще в дитинстві знімалася гумористичному журналі» Єралаш " і продемонструвати задатки акторської майстерності. Пізніше зірка потрапила в школу мистецтв, займалася вокалом і навіть отримувала подарунки від Фіделя Кастро — свого хрещеного батька (рідний батько Ольги був дипломатом і довгий час налагоджував політичні зв'язки з Кубою).

Нагадавши, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванні.

Як повідомляла Politeka, розпатлана Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Єфросиніною і Плакидюк.

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