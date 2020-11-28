Популярные артисты не так часто говорят о прошлом, однако архивные фото знаменитостей продолжают интриговать сеть

Чаще всего поклонники интересуются личной жизнью звезд, поэтому артисты редко вспоминают прошлое, говорят о детстве или трудных периодах в жизни. Тем не менее, многие певцы и певицы не стесняются рассказать немного о детстве и показать, как они жили ранее. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд в молодости и сейчас: с неудачными прическами, лишним весом и даже в стильных образах того времени.

Популярная украинская телеведущая Надежда Матвеева на протяжении 7 лет давала советы и дарила надежду телезрительницам проекта СТБ "Все буде добре". Однако о личном улыбчивая артистка практически не говорила.

Не так давно для youtube-проекта TrueStory Надежда заговорила о прошлом. Она рассказала, что у нее было трудное детство, как училась на инженера-электрика и работала продавщицей, о двух браках, отношениях с сыном и визитах к психоаналитикам.

" Я редко об этом говорю, поскольку понимаю, как воспримут это люди со стороны – она известная телеведущая, а еще жалуется", - подчеркивала Надежда.

Знаменитая телеведущая Леся Никитюк не так давно в Инстаграмвспоминала, что в детстве у нее не было игрушек. Чтобы приобрести для себя популярную куклу Барби, артистка реализовала свой первый бизнес. Леся Никитюк брала из дома овощи и успешно продавала их на рынке, пока мама не нашла ее и не помогла купить заветную куклу.

«Продавала так две недели, подходят чьи-то ноги. "Какова стоимость яблок", – слышу знакомый голос, поднимаю голову и говорю: "Для вас, мама, бесплатно". Она достала "заначку", добавила к заработанным деньгам нужную сумму и мы пошли купить куклу Барби».

Таня Либерман, будущая Тина Кароль, радилась в скромной семье. Отец девочки трудился инженером-конструктором в строительной компании, а мама всю жизнь проработала в Пенсионном фонде. Еще с детства Тина знала, что хочет петь, поэтому ее отправили учиться параллельно с обычной школой и в музыкальную, где она училась петь и играть на фортепиано. Уже в начальных классах без выступлений Танечки не обходился ни один школьный праздник.

Настя Каменских в детстве часто путешествовала, причем без сопровождения родителей. Благодаря международной программе обмена для дошкольников пятилетняя Настя какое-то время жила во Франции, затем в Италии и Неаполе. Последующие годы звезда часто приезжала на Апеннинский полуостров, чтобы навещать там своих друзей и знакомых.

Ирина Билык с детства также хотела заниматься музыкой, поэтому она любила взбираться на стул и исполнят самые разные песни. Девочку уже в пятилетнем возрасте отвели в школу танцев. Но к шести годам преподаватели заметили, что Ирину более интересует вокал, поэтому пригласили солировать в ансамбле «Солнышко». Затем также звезда с удовольствием обучилась игре на фортепиано и пробовала себя в написании музыки. Когда Ира закончила школу, у нее уже было несколько своих песен.

Наталья Могилевская родилась и выросла в Киеве. Отец певицы, Алексей Могила, был геологом, а мама Нина Петровна работала поваром в столичном ресторане. Как и многие другие, девочка с детства мечтала стать знаменитой вокалисткой. Также в юности Могилевская занималась бальными танцами, так что подготовлена к выступлениям на сцене Наталия была неплохо.

Звезда при этом была очень привязана к маме, поэтому ее смерть была для Натальи настоящей трагедией. После училища начинающая артистка выступала в украинском фольклорном театре «Родина», киевском театре эстрады, еврейском театре «Штерн».

Надя Дорофеева начала карьеру певицы с пятнадцати лет, вступив в коллектив "М.Ч.С.". В состав группы входили ещё две солистки Наталия Еременко и Виктория Кот. Существовала группа два года, спев несколько композиций и выпустив студийный альбом "Сети любви".

Узнав про кастинг который проводил продюсер и знаменитый исполнитель Потап, девушка сразу отправилась на пробы и благодаря таланту сразу запомнилась продюсеру. Её коллегой и солистом в группе «Время и Стекло» стал тогда еще начинающий исполнитель Алексей Завгородний. Вместе звезды проработали целых десять лет, а в этом году объявили о распаде группы.

Олег Винник получил славу и популярность совсем не сразу. Сначала он учился в театральном, около 10 лет Винник работал актером в театрах Германии. С детства мужчина был очень выразительным и обладал яркой внешностью. Со временем голубоглазый мальчишка превратился в стильного парня. Ранее украинский певец носил необычную и стильную стрижку, которая подчеркивала его скулы.

Оля Полякова еще в детстве снималась юмористическом журнале «Ералаш» и продемонстрировать задатки актерского мастерства. Позже звезда попала в школу искусств, занималась вокалом и даже получала подарки от Фиделя Кастро — своего крестного отца (родной отец Ольги был дипломатом и долгое время налаживал политические связи с Кубой).

Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванне.

Как сообщала Politeka, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.

Также Politeka писала, что лохматая Оля Полякова показала себя вблизи, заткнув за пояс молодых красоток: «Что это за девчонка?»