Циклон та атмосферний фронт формуватимуть погоду на вихідних в Україні

Такий прогноз у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона попередила, що дощ з мокрим снігом можливий в західних та північних областях, а за це варто "дякувати" саме циклону та атмосферному фронту.

Також до ймовірних опадів варто готуватися центральним областям та мешканцям Харківщини.

"На Заході та Півночі буде найхолодніше, в денні години очікується +1+4 градуси. У центральній частині від +1+3 градусів на Вінниччині до +4+6 градусів у Черкаській, Полтавській областях, у Кропивницькому та районах і аж до +8 градусів на Дніпропетровщині", - зазначила Діденко.

Синоптик також попередила, що на Сході можливий сильний вітер, а стовпчики термометрів вдень піднімуться до +8. Найтепліше буде на Півдні, де повітря прогріється ще на кілька градусів: від +6+10 градусів до +10+14 градусів в Криму.

Опади ймовірні також у Києві: вдень буде від +1 до 4 градусів з дощами, які можуть перейти у мокрий сніг.

Раніше ми розповідали про аномально теплу зиму, яка незабаром прийде до України.

За словами синоптика Володимира Деркача, початок грудня буде ознаменовано рідкісним погодним явищем, яке називають зимове бабине літо, оскільки в Україні прийде потепління.

Календарна зима вже на початку грудня почнеться з невеликого похолодання, але потім погода порадує українців аномальним теплом для цієї пори року.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

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