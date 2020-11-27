Учасниця талант-шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, з'явилася в стильній фотосесії
Зірка "Фабрики" набирає популярність в мережі, підігруючи інтерес до себе за допомогою фото і відео, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Зараз на співачку вже підписані 16,4 тисячі користувачів мережі в Instagram.
Красуня нещодавно знялася в новій фотосесії, поставши в несподіваному образі - з зачіскою з афрокосичок.
Відео, зробленим під час зйомок артистка поділилася в своєму Instagram.
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На кадрах Воржева постала в короткому топіку, довгих брюках і піджаку. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі темні окуляри.
"Дівчата, в "будь-якій зрозумілій" ситуації займайтеся красою. (Тобто-завжди).🙌 🏻 😉 Я прихильник натуральності і переконана, що краса - це здоров'я, гармонія, харчування, спорт. Якесь внутрішнє світіння від відчуття любові. Тому, любіть і будьте коханими. Ось і весь секрет🌹 😉", - написала артистка.
За чотири години пост зібрав понад 1000 лайків.
"🔥 🔥 🔥 🔥 🔥красуня! Стильна і досконала просто жінка))", - прокоментував один з користувачів мережі.
Раніше ми писали, що українська Джолі заплела тугі афрокосички, лише маленькі білі резиночки виділялися на її голові.
Макіяж був легким, з акцентом на пишні вії. Різні прикраси доповнили настільки чарівний образ.
Артистка трохи приспустила чорну кофтинку з плечей і подивилася в камеру. Пост зібрав багато похвальних відгуків у бік зовнішності і стилю красуні.
Нагадаємо, що Українська Джолі задерла сукню до непристойності і застигла в пікантній позі: «Красотища!».
Також Politeka писала, що Українська Джолі в блискучому топі без білизни виставила напоказ ідеальне тіло:"це літо, хлопчик".