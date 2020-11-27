Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, появилась в стильной фотосессии
Звезда "Фабрики" набирает популярность в сети, подыгрывая интерес к себе с помощью фото и видео, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Сейчас на певицу уже подписаны 16,4 тысячи пользователей сети в Инстаграм .
Красотка недавно снялась в новой фотосессии, представ в неожиданном образе - с прической из афрокосичек.
Видео, сделанным во время съемок артистка поделилась в своем Инстаграм.
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На кадрах Воржева предстала в коротком топике, длинных брюках и пиджаке. Завершили образ различные аксессуары, в том числе темные очки.
"Девушки, в «любой понятной» ситуации занимайтесь красотой. (То есть - всегда ).🙌🏻😉 Я сторонник натуральности и убеждена, что красота - это здоровье, гармония, питание, спорт. Некое внутреннее свечение от ощущения любви. Поэтому, любите и будьте любимы. Вот и весь секрет 🌹😉", - написала артистка.
За четыре часа пост собрал более 1000 лайков.
"🔥🔥🔥🔥🔥кРАсотка! Стильная и Совершенная просто огонь-женщина))", - прокомментировал один из пользователей сети.
Ранее мы писали, что украинская Джоли заплела тугие афрокосички, лишь маленькие белые резиночки выделялись на ее голове.
Макияж был легким, с акцентом на пышные ресницы. Разные украшения дополнили столь чарующий образ.
Артистка немного приспустила черную кофточку с плеч и посмотрела в камеру. Пост собрал много похвальных отзывов в сторону внешности и стиля красотки.
Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».
Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".