Участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, появилась в стильной фотосессии

Звезда "Фабрики" набирает популярность в сети, подыгрывая интерес к себе с помощью фото и видео, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Сейчас на певицу уже подписаны 16,4 тысячи пользователей сети в Инстаграм .

Красотка недавно снялась в новой фотосессии, представ в неожиданном образе - с прической из афрокосичек.

Видео, сделанным во время съемок артистка поделилась в своем Инстаграм.

На кадрах Воржева предстала в коротком топике, длинных брюках и пиджаке. Завершили образ различные аксессуары, в том числе темные очки.

"Девушки, в «любой понятной» ситуации занимайтесь красотой. (То есть - всегда ).🙌🏻😉 Я сторонник натуральности и убеждена, что красота - это здоровье, гармония, питание, спорт. Некое внутреннее свечение от ощущения любви. Поэтому, любите и будьте любимы. Вот и весь секрет 🌹😉", - написала артистка.

За четыре часа пост собрал более 1000 лайков.

"🔥🔥🔥🔥🔥кРАсотка! Стильная и Совершенная просто огонь-женщина))", - прокомментировал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что украинская Джоли заплела тугие афрокосички, лишь маленькие белые резиночки выделялись на ее голове.

Макияж был легким, с акцентом на пышные ресницы. Разные украшения дополнили столь чарующий образ.

Артистка немного приспустила черную кофточку с плеч и посмотрела в камеру. Пост собрал много похвальных отзывов в сторону внешности и стиля красотки.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".