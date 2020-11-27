Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко здивувала фанатів перевтіленням

Свіжий знімок з'явився в Instagram-акаунті, присвяченому популярній російській актрисі.

Так, зірка серіалу "Свати" постала перед численною армією фанатів в "спортивному образі".

На знімку Тетяна Кравченко в спортивному костюмі і на лижах позує на тлі снігового лісу. Образ зірка доповнила шапкою з "бубоном" і в'язаним шарфом.

"Новий рік не за горами, будемо ялинку наряджати", - йдеться в підписі до публікації.

Тетяна Кравченко на лижах припала до душі шанувальникам, через що вони засипали її лайками і схвальними коментарями.

"Дівчина в червоному, ви прекрасні", " яка ж ви молодець! Так тримати"," Спортсменка, активістка, розумниця красуня", "класна така", "червоний колір Вам до лиця! Шапочка супер!", "Ти моя золота"," ви Красуня і у відмінній формі", " Ух ти! Танюша, навіть мені захотілося стати на лижі", " Повага до прекрасного чоловічка", - написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Тетяна Кравченко зізналася в почуттях до Федора Добронравова, з яким вони грали в "Сватах".

Актриса розповіла, що перенесла почуття до свого серіального чоловіка Івана Будька (Федора Добронравова) в реальну де було багато постільних сцен.

Кравченко зізналася, що Доронравов відкинув її залицяння, за що вона вдячна, адже їм вдалося залишитися друзями.

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.