Такой актрису еще не видели

Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко удивила фанатов перевоплощением

Свежий снимок появился в Instagram-аккаунте, посвященном популярной российской актрисе.

Так, звезда сериала "Сваты" предстала перед многочисленной армией фанатов в "спортивном образе".

На снимке Татьяна Кравченко в спортивном костюме и на лыжах позирует на фоне снежного леса. Образ звезда дополнила шапкой с "бубоном" и вязаным шарфом.

"Новый год не за горами, будем ёлку наряжать", - говорится в подписи к публикации.

Татьяна Кравченко на лыжах пришлась по душе поклонникам, из-за чего они засыпали ее лайками и лестными комментариями.

"Девушка в красном, вы прекрасны", "Какая же Вы молодец! Так держать", "Спортсменка, активистка, умница красавица", "Классная такая", "Красный цвет Вам к лицу! Шапочка супер!", "Ты моя золотая", "Вы красавица и в отличной форме", "Ух ты! Танюша, даже мне захотелось стать на лыжи", " Уважение к прекрасному человечку", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Татьяна Кравченко призналась в чувствах к Федору Добронравову, с которым они играли в "Сватах".

Актриса рассказала, что перенесла чувства к своему сериальному супругу Ивану Будько (Федору Добронравову) в реальную где было много постельных сцен.

Кравченко призналась, что Доронравов отверг ее ухаживания, за что она благодарна, ведь им удалось остаться друзьями.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.