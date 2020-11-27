Відомий український хореограф, суддя шоу" Танці з зірками", Влад Яма розповів, що відновлення після операції відбувається не так, як хотілося б

Про свій стан танцюрист розповів в Instagram, передає Politeka.net.

"Операція була в понеділок. Вівторок, середу я жорстко знеболювався вранці вдень, ввечері на ніч. Вчора спробував рухатися трохи активніше і рука відразу набрякла. Почнемо знову обезболиваться. Сьогодні хочу протягнути без таблеток, ось поки тримаюся. Але, з Лео погуляли-стало знову гірше. Подивимося, що буде далі», - розповів хореограф.

Також Влад Яма зізнався, що сумує за спортзалом.

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма з дружиною лілією і сином Леоном тиждень відпочивали в ОАЕ. Через поїздку у хореографа не було достатньо часу для підготовки до виступу на "Танцях з зірками".

Номер з Юлією Саніною та Дмитром Жуком яма репетирував тільки раз. А під час виконання номера в ефірі шоу хореограф отримав травму.

У танці була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив. Неприємність трапилася в той момент, коли Яма невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль і зрозумів, що справи погані.

У судді шоу були підозри на перелом, але рентгенівський знімок показав, що це не так. Однак хореографу все ж знадобилася операція. Її зробили в понеділок.

Нагадаємо, що Влад Яма зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "для дівчини це важливіше".

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