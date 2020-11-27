Телеведуча та екс-учасниця "Танців з зірками 2020" Ольга Фреймут розповіла, як жила до слави

Одкровеннями вона поділилася на сторінці в Instagram в розділі сторіс. Фреймут зізналася, щобудучі студенткою Львівського національного університету, перевелася на вільне відвідування і поїхала в Лондон автобусом.

"У Лондоні мені допомогла вижити дивна суміш характеру: нахабство і наївність. Я не знаю, як мене батьки відпустили, але я вміла переконувати. Перевелася у Львівському національному університеті на вільне відвідування. Я була відмінницею-сказала батькам, що мене чекає робота і навчання, взяла 50 фунтів, блоки сигарет, горілку - щоб продати. І не полетіла, а автобусом через Ла-Манш поїхала в Лондон ", - зізналася Фреймут.

Вже в столиці Туманного Альбіону Ользі довелося займатися всім, чим тільки можна: телеведуча повідала, як важко і багато працювала - вона навіть мало не стала дівчиною легкої поведінки.

"Доводилося виживати, працювати офіціанткою, вантажником ... я сама собі писала дивовижні рекомендації, завдяки гарній англійській і я не боялася роботи. Все робила як на конкурс. Мила підлогу - вона блищала, приносила каву - мені залишали чайові, мене навіть вербували в повії ... Але! слава Богу, я втекла. Попросила добрих людей мене прихистити ... Юність для того і дана нам, щоб ми помилялися, тому що в зрілому віці робити помилки якось не личить",-поділилася телезірка.

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