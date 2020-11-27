Гроші українців у Приватбанку списують без будь-яких повідомлень

Про новий кричущий випадок на порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, з її картки списало трохи більше трьох тисяч гривень, але ПриватБанк не запитував підтвердження про проведення фінансової операції.

Жінка зазначила, що абсолютно випадково виявила мінус на своїй карті і не розуміє, куди пішли її особисті гроші.

Більш того, вона запідозрила ПриватБанк у крадіжці грошей, які ніхто потім не повертає.

"Будьте уважні! Сума невелика, але складається враження, що Приватбанк знімає якраз такі суми, які клієнт може не помітити під прикриттям «Шахрайсто» і перекладом на «невизначений американський сайт», зі слів співробітника, який пропонує заблокувати карту і оформляє вашу заявку. Ось і вся відповідальність Банку! Ніхто не скаже Вам, куди пішов платіж! І вам ніхто не поверне ваші гроші!",- емоційно продовжила жінка у своїй скарзі.

Вона не сумнівається, що після таких списань клієнти не зможуть довести, що не платили на незнайомих сайтах, де нібито могли вкрасти особисту інформацію.

У Приватбанку відкинули всі звинувачення і заявили, що карта клієнтки "скомпрометована".

"Зараз сума знаходиться в заблокованому статусі і очікує списання на рахунок торгової точки або стати доступною на балансі карти, але в разі коли сайт здійснює запит на списання – банк не може в цьому відмовити і сума надходить на баланс сайту. У такому випадку, якщо клієнт не згоден зі списаннями – ми подаємо заявку на опротестування операції...", - роз'яснив співробітник банку всі нюанси.

Він також озвучив умови можливого повернення грошей, які були списані з рахунку клієнтки.

"У разі, якщо вони не зможуть аргументувати списання та надати підтвердження, що ви дійсно проводили цю операцію — шанси завершити суперечку позитивно досить великі. При оновленні інформації про заявку ми вас обов'язково повідомимо додатково", - резюмував він у коментарях під скаргою.

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