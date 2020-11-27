Деньги украинцев в ПриватБанке списывают без каких-либо уведомлений
О новом вопиющем случае на портале Минфин рассказала недовольная клиентка.
По ее словам, с ее карты списало чуть больше трех тысяч гривен, но ПриватБанк не запрашивал подтверждение о проведении финансовой операции.
Женщина отметила, что совершенно случайно обнаружила минус на своей карте и не понимает, куда ушли ее личные деньги.
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Более того, она заподозрила ПриватБанк в воровстве денег, которые никто потом не возвращает.
"Будьте внимательны! Сумма небольшая, но складывается впечатление, что Приват банк снимает как раз такие суммы, которые клиент может не заметить под прикрытием «Шахрайсто» и переводом на «неопределённый американский сайт», со слов сотрудника, который предлагает заблокировать карту и оформляет Вашу заявку. Вот и вся ответственность банка! Никто не скажет Вам, куда ушёл платёж! И Вам никто не вернёт Ваши деньги!", - эмоционально продолжила женщина в своей жалобе.
Она не сомневается, что после таких списаний клиенты не смогут доказать, что не платили на незнакомых сайтах, где якобы могли украсть личную информацию.
В ПриватБанке отбросили все обвинения и заявили, что карта клиентки "скомпрометирована".
"Сейчас сумма находится в заблокированном статусе и ожидает списания на счет торговой точки или стать доступной на балансе карты, но в случае когда сайт осуществляет запрос на списание – банк не может в этом отказать и сумма поступает на баланс сайта. В таком случае, если клиент не согласен со списаниями – мы подаем заявку на опротестование операции...", - разъяснил сотрудник банка все нюансы.
Он также озвучил условия возможного возврата денег, которые были списаны со счета клиентки.
"В случае, если они не смогут аргументировать списание и предоставить подтверждение, что вы действительно проводили эту операцию — шансы завершить спор положительно достаточно велики. При обновлении информации о заявке мы вас обязательно уведомим дополнительно", - резюмировал он в комментариях под жалобой.
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