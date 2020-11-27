Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала яскравий кадр у леопардовому бікіні

Кожне нове фото моделі бурхливо обговорюють в мережі, при цьому сама зірка не реагує на критику і продовжує показувати сміливі кадри в жарких образах. Справа в тому, що Ебі переважно рекламує нижню білизну і піжами, тому не приховує тіло на фото.

При цьому дівчина не роздягається занадто сильно і завжди прикриває бюст і сідниці, де потрібна цензура. Як видно на особистому Селфі зірки, іноді вона з'являється і в бунтарських образах. Леопардовий бікіні в поєднанні з яскравим макіяжем, мінімумом деталей і розпущеним локонами створили повноцінний образ знаменитості для чергової зйомки.

Ось що пишуть під Селфі Ебі, яке було опубліковано на фан-сторінці моделі:

"Белліссіма 🔥; любов; чудово👏 🏼 👏 🏼 👏 🏼 💘; фантастичний🌹; і те і інше; вона феноменальна🔥 🔥; Ти виглядаєш чудово, Ебігейл; що мені робити, щоб у мене була така дівчина, як ти? !!! 😘 😘 😘 ; Не накривайте їх😢; твої губи схожі на смачні цукерки! 😘 ; Чарівно красиво🌹 🌹 🌹; схоже на цілу закуску👅 👅 👅; не піддавайте цензурі !!!».

Також ми писали, що до професійної фотосесії, що склала їй перше портфоліо, дівчина працювала офіціанткою і змінила безліч підробітків в цілому. Тому після старту модельної кар'єри Ретчфорд не стала замислюватися про зміну роботи знову.

Тепер вона успішно рекламує трендову білизну і знімається в чоловічих журналах. Нерідко Ебі також дає різні інтерв'ю і показує розкішне життя в розділі Сторі. Як видно на фото, дівчина не боїться працювати на камеру і не приховує тіло в білизні.

Вона вибирає сміливі образи з мереживами і яскравих кольорів. Цього разу Бірюзова Нижня білизна вигідно підкреслила її засмагу, а також підтягнуту після відпочинку фігуру.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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