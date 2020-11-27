Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала яркий кадр в леопардовом бикини
Каждое новое фото модели бурно обсуждают в сети, при этом сама звезда не реагирует на критику и продолжает показывать смелые кадры в жарких образах. Дело в том, что Эби преимущественно рекламирует нижнее белье и пижамы, поэтому не скрывает тело на фото.
При этом девушка не раздевается слишком сильно и всегда прикрывает бюст и ягодицы, где нужна цензура. Как видно на личном селфи звезды, иногда она появляется и в бунтарских образах. Леопардовый бикини в сочетании с ярким макияжем, минимумом деталей и распущенными локонами создали полноценный образ знаменитости для очередной съемки.
Вот что пишут под селфи Эби, которое было опубликовано на фан-странице модели:
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«Беллиссима 🔥; Любовь; великолепно 👏🏼👏🏼👏🏼💘; Фантастический 🌹; И то и другое; она феноменальная🔥🔥; Ты выглядишь великолепно, Эбигейл; Что мне делать, чтобы у меня была такая девушка, как ты? !!! 😘😘😘; Не накрывайте их 😢; Твои губы похожи на вкусные конфеты! 😘; Неотразимо красиво 🌹🌹🌹; Похоже на целую закуску 👅👅👅; Не подвергайте цензуре !!!».
Также мы писали, что до профессиональной фотосессии, составившей ей первое портфолио, девушка работала официанткой и сменила множество подработок в целом. Поэтому после старта модельной карьеры Рэтчфорд не стала задумываться о смене работы снова.
Теперь она успешно рекламирует трендовое белье и снимается в мужских журналах. Нередко Эби также дает различные интервью и показывает роскошную жизнь в разделе Стори. Как видно на фото, девушка не боится работать на камеру и не скрывает тело в белье.
Она выбирает смелые образы с кружевами и ярких цветов. В этот раз бирюзовое нижнее белье выгодно подчеркнуло ее загар, а также подтянутую после отдыха фигуру.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"