Вже з наступного року по всій Україні можуть підвищитись тарифи на холодну воду
Про це повідомляє Politeka з посиланням на 24.ua.
Як відомо, єдиного тарифу на воду по Україні немає - ціна залежить від області та навіть від міста. Відповідно, і підвищення тарифів у містах відбувається незалежно один від одного. Наразі відомо, що ціна на холодну воду може вирости в середньому на 20%. Востаннє тарифи переглядали в лютому цього року.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) нещодавно оприлюднила проєкт тарифів на водопостачання та водовідведення у наступному році. Слід зазначити, що це ще не остаточні тарифи, однак цілком імовірно, що саме такі цифри (вони вказані без ПДВ) українці побачать у своїх платіжках у 2021 році.
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За 1 кубометр водопостачання і водовідведення вже з урахуванням ПДВ доведеиться "викласти з кишені" такі суми:
- Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): - 44,88 грн за кубометр;
- Водоканал в Ужгороді - 37,78 грн;
- Полтававодоканал - 32,1 грн;
- Миколаївводоканал - 31,95 грн;
- Житомирводоканал: 29,87 грн;
- Інфоксводоканал (Одеса) - 29,52 грн;
- Херсонський водоканал - 28,99 грн;
- Рівнеоблводоканал - 28,21 грн;
- Чернігівводоканал -27,85 грн;
- Харківводоканал - 26,33 грн;
- Сумській місьководоканал - 26 грн;
- Черкасиводоканал - 25,6 грн;
- Івано-Франківськводоекотехпром - 25,5 грн;
- Хмельницькводоканал - 25,15 грн;
- Київводоканал - 24,99 грн;
- Дніпроводоканал - 24,86 грн;
- Луцькводоканал - 24,14 грн;
- Запорізький водоканал - 23,93 грн;
- Вінницяоблводоканал - 23,28 грн;
- Чернівціводоканал - 22,68 грн;
- Львівводоканал - 22,58 грн.
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