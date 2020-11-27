Вже з наступного року по всій Україні можуть підвищитись тарифи на холодну воду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 24.ua.

Як відомо, єдиного тарифу на воду по Україні немає - ціна залежить від області та навіть від міста. Відповідно, і підвищення тарифів у містах відбувається незалежно один від одного. Наразі відомо, що ціна на холодну воду може вирости в середньому на 20%. Востаннє тарифи переглядали в лютому цього року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) нещодавно оприлюднила проєкт тарифів на водопостачання та водовідведення у наступному році. Слід зазначити, що це ще не остаточні тарифи, однак цілком імовірно, що саме такі цифри (вони вказані без ПДВ) українці побачать у своїх платіжках у 2021 році.

За 1 кубометр водопостачання і водовідведення вже з урахуванням ПДВ доведеиться "викласти з кишені" такі суми:

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): - 44,88 грн за кубометр;

Водоканал в Ужгороді - 37,78 грн;

Полтававодоканал - 32,1 грн;

Миколаївводоканал - 31,95 грн;

Житомирводоканал: 29,87 грн;

Інфоксводоканал (Одеса) - 29,52 грн;

Херсонський водоканал - 28,99 грн;

Рівнеоблводоканал - 28,21 грн;

Чернігівводоканал -27,85 грн;

Харківводоканал - 26,33 грн;

Сумській місьководоканал - 26 грн;

Черкасиводоканал - 25,6 грн;

Івано-Франківськводоекотехпром - 25,5 грн;

Хмельницькводоканал - 25,15 грн;

Київводоканал - 24,99 грн;

Дніпроводоканал - 24,86 грн;

Луцькводоканал - 24,14 грн;

Запорізький водоканал - 23,93 грн;

Вінницяоблводоканал - 23,28 грн;

Чернівціводоканал - 22,68 грн;

Львівводоканал - 22,58 грн.

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