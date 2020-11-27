Уже со следующего года по всей Украине могут повыситься тарифы на холодную воду
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 24.ua.
Как известно, единого тарифа на воду по Украине нет - цена зависит от области и даже от города. Соответственно, и повышение тарифов в городах происходит независимо друг от друга. Сейчас известно, что цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%. Последний раз тарифы пересматривали в феврале этого года.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) недавно обнародовала проект тарифов на водоснабжение и водоотведение в следующем году. Следует отметить, что это еще не окончательные тарифы, однако вполне вероятно, что именно такие цифры (они указаны без НДС) украинцы увидят в своих платежках в 2021 году.
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За 1 кубометр водоснабжения и водоотведения уже с учетом НДС придется "выложить из кармана" такие суммы:
- Днепр-Кировоград (Кропивницкий): - 44,88 грн за кубометр;
- Водоканал в Ужгороде-37,78 грн;
- Полтававодоканал - 32,1 грн;
- Николаевводоканал - 31,95 грн;
- Житомирводоканал: 29,87 грн;
- Инфоксводоканал (Одесса) - 29,52 грн;
- Херсонский водоканал - 28,99 грн;
- Ровнооблводоканал - 28,21 грн;
- Черниговводоканал -27,85 грн;
- Харьковводоканал - 26,33 грн;
- Сумской гороводоканал-26 грн;
- Черкассыводоканал - 25,6 грн;
- Ивано-Франковскводоэкотехпром - 25,5 грн;
- Хмельницкводоканал - 25,15 грн;
- Киевводоканал - 24,99 грн;
- Днепрводоканал - 24,86 грн;
- Луцкводоканал - 24,14 грн;
- Запорожский водоканал - 23,93 грн;
- Винницаоблводоканал - 23,28 грн;
- Черновцыводоканал - 22,68 грн;
- Львовводоканал - 22,58 грн.
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