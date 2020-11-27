Уже со следующего года по всей Украине могут повыситься тарифы на холодную воду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 24.ua.

Как известно, единого тарифа на воду по Украине нет - цена зависит от области и даже от города. Соответственно, и повышение тарифов в городах происходит независимо друг от друга. Сейчас известно, что цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%. Последний раз тарифы пересматривали в феврале этого года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) недавно обнародовала проект тарифов на водоснабжение и водоотведение в следующем году. Следует отметить, что это еще не окончательные тарифы, однако вполне вероятно, что именно такие цифры (они указаны без НДС) украинцы увидят в своих платежках в 2021 году.

За 1 кубометр водоснабжения и водоотведения уже с учетом НДС придется "выложить из кармана" такие суммы:

Днепр-Кировоград (Кропивницкий): - 44,88 грн за кубометр;

Водоканал в Ужгороде-37,78 грн;

Полтававодоканал - 32,1 грн;

Николаевводоканал - 31,95 грн;

Житомирводоканал: 29,87 грн;

Инфоксводоканал (Одесса) - 29,52 грн;

Херсонский водоканал - 28,99 грн;

Ровнооблводоканал - 28,21 грн;

Черниговводоканал -27,85 грн;

Харьковводоканал - 26,33 грн;

Сумской гороводоканал-26 грн;

Черкассыводоканал - 25,6 грн;

Ивано-Франковскводоэкотехпром - 25,5 грн;

Хмельницкводоканал - 25,15 грн;

Киевводоканал - 24,99 грн;

Днепрводоканал - 24,86 грн;

Луцкводоканал - 24,14 грн;

Запорожский водоканал - 23,93 грн;

Винницаоблводоканал - 23,28 грн;

Черновцыводоканал - 22,68 грн;

Львовводоканал - 22,58 грн.

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