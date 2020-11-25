Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала сміливий образ в чорному костюмі

Знаменита артистка не перестає вражати публіку жаркими образами і стильними нарядами, які ідеально сидять на її фігурі. Вся справа в тому, що співачка виглядає значно молодше своїх років і не приховує підкачане тіло.

Як видно на фото, домогтися такої форми було не просто: плоский живіт, засмагла і підтягнута шкіра, рівний тон обличчя і моложавий вигляд – все це є причиною особливої популярності Лопес серед жінок, яким за тридцять. Сама співачка підкреслює, що тренується щодня, не п'є алкоголь, не має шкідливих звичок і навіть чай, каву також не вживає.

Схоже, секрети її краси правда працюють, адже Лопес знаходиться у відмінній формі, про що свідчить знімок. У чорній кофтині без рукавів, що оголила її живіт, а також міні-спідниці з вирізом зірка виглядала чудово.

Ось що пишуть в мережі:

"Як ви старієте, ви кожен день Молодші😩 🔥; красиво❤️, тримайте руки нагорі, запалюйте 🙌 @ jlo; Ой, Боже, Боже; о, вау, безмовність; Не можу дочекатися, щоб побачити тебе Наживо! 😍 ; Ти чудово виглядаєш😍 🔥; Ти просто не можеш перестати вбивати зараз, чи не так? 😍 💙 🔥 ; ти виглядаєш так красиво, омггг !!! 😍 😍 😍 ; мати курчат🔥 🔥 🔥; як вона тут приголомшливо виглядає🔥; ця жінка не старіє».

Ми також писали, що два дні тому в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії American Music Awards, під час якої деякі артисти представили свої найкращі номери за останній час. Одним з найяскравіших номерів став виступ Дженніфер Лопес і Колумбійського співака Малуми, які виконали свої пісні Pa' Ti і Lonely.

Одна з частин виступу викликала неоднозначну реакцію в мережі, а все через те, що глядачі почали масово задавати питання під фото знаменитості, а також під кадрами з виступу. Запитували шанувальники співачки про те, чому її костюм, зачіска з ефектом мокрого волосся і навіть танець поруч з підтанцьовкою нагадує ранній виступ знаменитої співачки Бейонсе.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під задерлася спідницею:"Запальничка".

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