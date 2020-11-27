Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес показала лицо без косметики

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала сторис. Видео появилось утром после того, как Джей Ло выступала на музыкальной премии American Music Awards (AMA).

На фото певица выглядела не так, как ее привыкли видеть поклонники. Она была заспанной, на голове красовался пучок как у бабушки, а на лице совсем не было макияжа. Она позировала в халате с принтом.

«Привет, доброе утро, сюрприз! Как у вас дела, ребята? Сегодня я встала рано, зашла в соцсети и увидела ваше обсуждение AMA, которое состоялось прошлой ночью», - отметила Лопес.

Как известно, артистка устроила эпичное выступление на премии. Она была одета в полупрозрачный костюм, через который просматривалась ее грудь и округлые бедра. 51-летняя певица просто взорвала сцену своим номером.

Кстати, самым ярким выступлением премии критики уже назвали совместный номер Дженнифер Лопес и колумбийского певца Малумы. Парочка исполнила хит, который они записали к фильму «Выходи за меня» (фильм, в котором снялась Джей Ло). Лопес покорила всех танцами с элементами стрип-пластики.

Напомним, что Дженнифер Лопес переплюнула молоденьких танцовщиц, засветившись в полупрозрачном костюме: "Вот так кошечка".

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