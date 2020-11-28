Час нікого не щадить, улюбленці публіки з мільйонними арміями шанувальників, на жаль, не виняток

Звичайно ж, зірки намагаються підтримувати себе в тонусі: де можна зафарбувати косметикою, де - підкоригувати в спортзалі, а де, як роблять найледачіші, вдатися до фотошопу. Але все ж час від часу знаменитості, мабуть, втомлюються "молодитися" і показують себе справжніми - сивими, в'ялими, змарнілими - змирившись з неминучим.

Інша справа, їх фанати: люди не завжди готові до того, що кумири старіють, бурхливо обговорюючи зміни в їх зовнішності в соцмережах. Politeka.net зібрала "найсумніші" фото.

Так, користувачі звикли бачити стриптизера Тарзана, чоловіка Наташі Корольової, завжди в бадьорому настрої, підтягнутим, з горою м'язів, якій позаздрять 20-річні. Але останнім часом біди, що навалилися на 50-річного артиста, явно його "зіпсували". Мова, звичайно, про зраду Корольовій та подальший гучний скандал, який не вщухає навіть через кілька місяців.

Намагаючись відволіктися, Сергій Глушко (справжнє ім'я Тразана - ред.) відправився подорожувати по Африці. Мабуть, артист настільки там розслабився, що перестав голитися. Повернувшись додому, Тарзан побачив на батьківщині сніг і тут же кинувся його показувати в Instagram, забувши поголитися. Всі відразу ж звернули увагу на його сиву щетину.

"Ну це ж неможливо, такий загар"; "а борода вже сива🦧"; "Повернення блудного поп...Тарзана!"; "Бородьонка вже сива, пора вже вгамуватися!!!!",- коментують користувачі.

Ще один артист, ненавмисно засвітився в природньому вигляді, - 53-річний Філіп Кіркоров.

Співак опублікував у себе в Instagram відео, як він ходить по магазинах. При цьому поп-король вряди-годи наважився показати свою голову без перуки - замість густого чорного, як смола, волосся глядачі побачили сивого-сивого дідуся.

Кіркоров, звичайно, ж спробував приховати конфуз і прикрив голову кепкою, але все одно це не допомогло. Борода співака також практично повністю посивіла.

Різниця з іншими знімками, якими він ділився в Мережі в той же день, на обличчя.

Інший улюбленець публіки, 59-річний актор Федір Добронравов, ще зовсім недавно з'являвся в зарослому вигляді, показаючи свою сивину у всій "красі". Зірку "Сватів" навіть порівнювали з Дідусем Морозом. Мабуть, начитавшись здивованих коментарів, Добронравов вирішив привести себе в порядок, піклуючись про психіку своїх шанувальників, і трохи вкоротив бороду.

"Дід мороз😉"; "Іван Степанич, поголіться😂 обожнюю Вас!!! Ви Найкращий актор!👏 👏 👏"; "Збрійте бороду будь ласка🙏", - писали в коментарях.

Також приголомшив змінами в зовнішності 60-річний актор Дмитро Харатьян. Спільними фото з легендою кіно поділилася в своєму Instagram колишня солістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва.

Парочка постала в старовинних нарядах, зображуючи з себе герцога і герцогиню.

"Коли казка стає дійсністю... Ох, який же неймовірний, Дмитро Харатьян! Що ж ми наробили?!", - підписала Джанабаєва.

Постарілий Харатьян, якого всі знають по ролі у фільмі "Віват, гардемарини!", викликав острах у користувачів:

"Щось Харатьян вимагає гриму", "як він постарів жахливо....а ви прекрасна, як лебідь!", "Гардемарину треба терміново чистенько поголитися! Інакше виглядає як пияк?!", "Ну хоч трохи постарів.. я вже думала він чаклун?", "Харатьян з бодуна лютого чи що?".

І наостанок, артистка, за життям якої стежать мільйони - 71-річна Алла Пугачова. Варто відзначити, незважаючи на вік Примадонна все ще може з'явитися на публіці в зухвалому міні, з червоною помадою на губах і непричесаним вихором на голові.

Враховуючи сучасні можливості по обробці знімків, в мережі ведуться гарячі суперечки з приводу природності Алли Борисівни. Багато хто приписує співачці множинні пластичні операції.

Як би там не було, але недавнє фото, що з'явилося на одному з фан-акаунтів в Instagram, доводить, що співачка поступово перетворюється у зів'ялу бабусю, і ніяких операцій, вочевидь, не було.

"Старенька без фотошопу", "Максимально невдале фото. Ніби в інвалідному візку", "любимо вас справжню", "Максим ніби з мамою або бабусею навіть", - реагували користувачі.

Нагадаємо, що яким Тарзан був до скандальної слави і шлюбу з Наташею Корольовою, дізнатися складно: "Страшилище таке..."

Як Politeka писала, Кіркоров майже не може ходити, на співака обрушилася низка випробувань: "я навіть планів не будую»