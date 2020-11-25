Российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», засветился с ребенком на руках

Как сообщает Politeka.net, на одной из страничек в Инстаграм появилось старое фото с актером, на котором он позировал с причудливыми усами с маленькой девочкой на руках. Авторы аккаунта не стали уточнять, была ли это внучка Добронравова или другой ребенок. Фанаты предположили, что это одна из внучек. Как известно, у актера их три. В любом случае, на фото актер выглядел счастливым.

Поклонникам очень понравился архивный снимок, они оставили под ним массу приятных отзывов.

«Это внучичка? Милота. 3доровья Вам и творческих новинок», «Вы супер, браво, я вас обожаю, спасибо вам», «Красивые оба», «Обожаю ваши фильм. Здорово все играли, вы супер. Смотрю по два-три раза и он мне всегда нравится», «Интересно, а в жизни у него хоть что-нибудь от Ивана Будько есть?», «Внуча, ваша порода», «В Сватах Иван хотел мальчиков, а в жизни одни внучки", - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Добронравов сбрил седую бороду, в результате чего сильно помолодел. Актер пришел в гости к художнику Никасу Сафронову, который изъявил желание его нарисовать. На снимке актер выглядел подтянутым и спортивным.

Напомним, что сияющий Добронравов показал своих родных внучек: «Самый лучший дед на свете».

Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» покорила новым образом в стиле Примадонны: «Рыжая бестия».

Также Politeka писала, каким в обычной жизни оказался Добронравов из "Сватов", откровения сына.