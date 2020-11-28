Время никого не щадит, любимцы публики с миллионными армиями поклонников, к сожалению, не исключение

Конечно же, звезды стараются поддерживать себя в тонусе: где можно закрасить косметикой, где - подкорректировать в спортзале, а где, как делают самые ленивые, прибегнуть к фотошопу. Но все же время от времени знаменитости, видимо, устают "молодиться" и показывают себя настоящими - седыми, дряблыми, осунувшимися - смирившись с неизбежным.

Другое дело, их фанаты: люди не всегда готовы к тому, что кумиры стареют, бурно обсуждая изменения в их внешности в соцсетях. Politeka.net собрала самые "печальные" фото.

Так, пользователи привыкли видеть стриптизера Тарзана, мужа Наташи Королевой, всегда в бодром расположении духа, подтянутым, с горой мышц, которой позавидуют 20-летние. Но в последнее время навалившиеся на 50-летнего артиста беды явно его "подпортили". Речь, конечно, об измене Королевой и последующем громком скандале, который не утихает даже спустя несколько месяцев.

Пытаясь отвлечься, Сергей Глушко (настоящее имя Тразана - ред.) отправился путешествовать по Африке. Видимо, артист настолько там расслабился, что перестал бриться. Вернувшись домой, Тарзан увидел на родине снег и тут же кинулся его показывать в Инстаграм, забыв побриться. Все сразу же обратили внимание на его седую щетину.

"Ну это ж невозможно, такой загар"; "А борода уже седая🦧"; "Возвращение блудного поп...Тарзана!"; "Бороденка уже седая, пора уже угомониться !!!!", - комментируют пользователи.

Еще один артист, нечаянно засветившийся в естественном виде, - 53-летний Филипп Киркоров.

Певец опубликовал у себя в Инстаграм видео, как он ходит по магазинам. При этом поп-король в кои-то веки осмелился показать свою голову без парика - вместо густых черных, как смоль, волос зрители увидели седого-преседого дедушку.

Киркоров, конечно, же попытался скрыть конфуз и прикрыл голову кепкой, но все равно это не помогло. Борода певца также практически полностью поседела.

Разница с другими снимками, которыми он делился в Сети, налицо. К примеру, это фото было сделано в тот же день.

Другой любимец публики, 59-летний актер Федор Добронравов, еще совсем недавно появлялся в заросшем виде, показавая свою седину во всей "красе". Звезду "Сватов" даже сравнивали с Дедушкой Морозом. Видимо, начитавшись изумленных комментариев, Добронравов решил привести себя в порядок, заботясь о психике своих поклонников, и немного укоротил бороду.

"Дед мороз😉"; "Иван Степаныч, побрейтесь😂 Обожаю Вас!!! Вы лучший актер!👏👏👏"; "Сбрейте бороду пожалуйста🙏", - писали в комментариях.

Также огорошил изменениями во внешности 60-летний актер Дмитрий Харатьян. Совместными фото с легендой кино поделилась в своем Инстаграм бывшая солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева.

Парочка предстала в старинных нарядах, изображая из себя герцога и герцогиню.

"Когда Сказка становится явью... Ох, какой же невероятный, Дмитрий Харатьян! Что ж мы наделали?!", - подписала Джанабаева.

Постаревший Харатьян, которого все знают по роли в фильме "Виват, гардемарины!", вызвал оторопь у пользователей:

"Что-то Харатьян требует грима", "Как он постарел ужасно....а Вы прекрасная, как лебедь!", "Гардемарину надо срочно чистенько побриться! Иначе выглядит как пропойца?!", "Ну хоть немного постарел.. я уж думала он колдун?", "Харатьян с бодуна лютого что ли?".

И напоследок, артистка, за жизнью которой следят миллионы - 71-летняя Алла Пугачева. Стоит отметить, несмотря на возраст Примадонна все еще может появиться на публике в дерзком мини, с красной помадой на губах и непричесанным вихрем на голове.

Учитывая современные возможности по обработке снимков, в Сети ведутся горячие споры по поводу естественности Аллы Борисовны. Многие приписывают певице множественные пластические операции.

Как бы там ни было, но недавнее фото, появившееся на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм, доказывает, что певица постепенно превращается в дряблую сбабушку, и никаких операций, по всей видимости, не было.

«Старушка без фотошопа», «Максимально неудачное фото. Будто в инвалидной коляске», «Любим вас настоящую», «Максим как будто с мамой или бабушкой даже», - реагировали пользователи.

Напомним, что каким Тарзан был до скандальной славы и брака с Наташей Королевой, узнать сложно: "Страшилище такое..."

Как Politeka писала, Киркоров почти не может ходить, на певца обрушилась череда испытаний: «Я даже планов не строю»