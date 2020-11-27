Такого нахабства ще не було

В Ощадбанку відмовляються виконувати розпорядження НБУ з прийому монет

Про це у своїй скарга розповів клієнт.

За його словами, він приніс у відділення державного банку 310 гривень монетами.

Але співробітник-стажист в грубій формі відмовився приймати монети у клієнта.

"Отримав у грубій формі і зі сміхом від стажиста, яка сиділа за віконцем, відмову, мотивуючи відмову тим, що ці монети ніхто не виводить і виводити не збирається. Далі вона сказала, Якщо я заплачу комісію 50 гривень, то зможе мені їх обміняти. Прізвище ім'я та по батькові свою, вона відмовилася назвати. Я не зрозумію, навіщо ви набираєте таких співробітників, нехай спочатку вивчають закони і постанови НБУ, а потім приступають до своїх обов'язків", - продовжив клієнт у своїй скарзі.

Він також процитував розпорядження Нацбанку про прийом "старих" монет і порадив українцям не співпрацювати з державним Ощадбанком.

"Не рекомендую це відділення і сам Ощадбанк до відвідування. № 115 «про поступове вилучення з готівкового обігу банкнот номіналами 1 і 2 гривні зразків 2003 – 2007 років і оборотних монет номіналом 1 гривня, виготовлених до 2018 року» (Постанова № 115) прийнято рішення почати з 1 жовтня 2020 року поступове вилучення з готівкового обігу банкноти номіналами 1 і 2 гривні...", - емоційно резюмував чоловік у своєму відгуку.

Співробітник банку миттєво відреагував на скаргу і пообіцяв якомога швидше вирішити цю проблему.

"Добрий день! Просимо вибачення за ситуацію, що склалася. Інформацію обов'язково перевіримо і надамо зворотний зв'язок. З повагою, команда Ощадбанку", - йдеться в його відповіді в коментарях.

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