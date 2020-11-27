Такой наглости еще не было

В Ощадбанке отказываются выполнять распоряжение НБУ по приему монет

Об этом в своей жалобе рассказал клиент.

По его словам, он принес в отделение государственного банка 310 гривен монетами.

Но сотрудник-стажер в грубой форме отказался принимать монеты у клиента.

"Получил в грубой форме и со смехом от стажёра, которая сидела за окошком, отказ, мотивируя отказ тем, что эти монеты никто не выводит и выводить не собирается. Дальше она сказала, если я заплачу комиссию 50 гривен, то сможет мне их обменять. Фамилию имя и отчество свою, она отказалась назвать. Я не пойму, зачем вы набираете таких сотрудников, пускай сначала изучают законы и постановления НБУ, а потом приступают к своим обязанностям", - продолжил клиент в своей жалобе.

Он также процитировал распоряжение Нацбанка о приеме "старых" монет и посоветовал украинцам не сотрудничать с государственным Ощадбанком.

"Не рекомендую это отделение и сам Ощадбанк к посещению. № 115 «О постепенном изъятии из наличного обращения банкнот номиналами 1 и 2 гривны образцов 2003 – 2007 годов и оборотных монет номиналом 1 гривна, изготовленных до 2018 года» (Постановление № 115) принято решение начать с 1 октября 2020 года постепенное изъятие из наличного обращения банкноты номиналами 1 и 2 гривны…", - эмоционально резюмировал мужчина в своем отзыве.

Сотрудник банка мгновенно отреагировал на жалобу и пообещал как можно скорее решить эту проблему.

"Добрый день! Просим извинения за сложившуюся ситуацию. Информацию обязательно проверим и предоставим обратную связь. С уважением, команда Ощадбанка", - говорится в его ответе в комментариях.

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