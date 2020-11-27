В оточенні королеви Єлизавети II ошелешені новиною про те, що Меган Маркл втратила другу дитину

Про це пише видання OkMagazine.

За інформацією обізнаних джерел, колишні герцоги поділилися сумною новиною про втрату дитини зі своїми рідними.

Тому публікація статті Меган Маркл у виданні The NYT не стала для них несподіванкою.

В оточенні королеви Єлизавети II глибоко засмучені трагедією Меган Маркл і принца Гаррі і впевнені, що зробити публічну заяву про це колишню герцогиню підштовхнув День подяки, який наближається.

Представник батька принца Гаррі зовсім відмовився коментувати зізнання і заявив, що це суто особиста справа колишніх герцогів.

"Це нестерпно сумно. Не можу уявити собі муки будь-якої пари, яка втратила дитину. Сьогодні всі мої думки з ними [Гаррі і Меган]», - заявив дядько принца Гаррі Чарльз Спенсер, який не зміг обійти стороною трагедію герцогів.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл влітку втратила другу дитину. Будучи вагітною, колишня герцогиня відчула сильний біль у животі, коли няньчилася зі своїм первістком Арчі.

Через якийсь час Меган Маркл вже опинилася в лікарні, а молодший син принцеси Діани тримав її за руку.

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