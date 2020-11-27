Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, не стала приховувати пишний бюст в крихітному купальнику

Дівчина з пишними формами і неприродно тонкою талією прославилася ще шість років тому, коли вперше її помітив російський фотограф і запропонував фотосесію, яка склала Квітко її перше портфоліо. Завдяки цим знімкам дівчину помітили і вже через деякий час вона поїхала в США.

Анастасія навіть встигла попрацювати в компанії Каньє Уеста, проте через небажання худнути (при низькому зростанні модель важить більше 70 кг), дівчина припинила співпрацю з брендом. Тим не менш, Російська Кардашьян, як прозвали дівчину, продовжує епатувати публіку.

Вона не тільки не соромиться свого тіла, але і заявляє, що краще багатьох моделей. Як видно на одному з фото, Настя не ховає бюст навіть у відкритих купальниках, а виставляє той напоказ. Шостий розмір грудей завжди виглядає ефектніше в міні-бікіні, тому під фото шанувальники почали активно обговорювати провокативний вигляд зірки і її гідності.

"У жінки все повинно бути природним, а на Силікони огидно дивитися; дуже мило; Ооооо Ти мій тигерес🔥; Абсолютно приголомшливий чудовий приголомшливий красивий ангел знову з нами; мені подобається те, що ти робиш ... 😍 😀 👍 ; Ти чудово виглядаєш в цьому🌹; ідеальний костюм; красивий дорогий образ; Екстра Супер👏 👏 👏; ваше тіло чудово, але ваше обличчя тим більше».

Також на на фото, яке представлено на фан-акаунті в соціальній мережі Instagram, дівчина позувала в спортивному костюмі, що робить вкрай рідко. У яскраво-блакитних лосинах, короткій сірій маєчці і з розпущеним волоссям вона не залишила нікого байдужими.

Більшість користувачів звернула увагу на сідниці зірки: "Так 😍красива ♥; ❤️ а ти звідки ?!; На добраніч; Красиво для мене; Топ-модель, звичайно, особливо ти перевершуєш молодих; ідеальний розмір; Гарний вид ззаду, хороший❤️; красиві подушки❤️💘; Прекрасно💗 💗 💗; красиво красиво😘; не дозволяй нікому використовувати твою дану Богом красу, щоб заробляти гроші для себе за свій рахунок».

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