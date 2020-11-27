Нинішня зима здивує українців температурними гойдалками та несподіваним потеплінням
Такий прогноз в інтерв'ю Фактам розповів синоптик Володимир Деркач.
За його словами, початок грудня буде ознаменовано рідкісним погодним явищем, яке називають зимове бабине літо, оскільки в Україні прийде потепління.
Календарна зима вже на початку грудня почнеться з невеликого похолодання, але потім погода порадує українців аномальним теплом для цієї пори року.
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"Температура підвищиться, часом можливі невеликі опади. До кінця першої і на початку другої декади грудня буде спостерігатися невелике зниження температури. В середині першого зимового місяця потеплішає, вдень і вночі збережуться плюсові показники температур повітря", - попередив Деркач.
Серйозне похолодання, як запевняє синоптик, потрібно очікувати до Дня святого Миколая, коли вночі стовпчики термометрів різко впадуть нижче нуля.
"Остання декада грудня очікується теплою з нетиповою для зими погодою. Тільки до кінця року можливі незначні заморозки і сніг", - резюмував авторитетний експерт у спілкуванні з журналістами.
Раніше інші синоптики розповідали, яку погоду українцям очікувати в останньому місяці 2020 року.
Середня температура буде від -3 до + 2 градусів, на півдні і в Криму - традиційно тепліше. Вірогідні сильний вітер, регулярні хуртовини, мокрий сніг та ожеледь.
Синоптики також нагадали, що абсолютний температурний мінімум в перший місяць зими становить -37 градусів.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.