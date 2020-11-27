Вот это да!

Бывшая жена Гарика Харламова российская актриса Кристина Асмус рассказала о своих проблемах

Как передает Politeka.net, откровениями она поделилась в соцсети "Инстаграм" и выложила фото.

Асмус рассказала об отмене своего спектакля из-за болезни артиста. Также она добавила, что много друзей на карантине сидит с разной степенью тяжести.

Кристина Асмус предстала перед фанатами в красном брючном костюме и белоснежных кроссовках. Миниатюрный кроп-топ под жакетом гармонично сочетается с обувью, а любимый макияж губ – алый – перекликается со всем образом актрисы.

Асмус сидит на диване, приподняв ногу.

Пользователи Сети пишут, что на новом фото видно, как Асмус поправилась и постарела.

«Постарела ты», «Красное комбо», «Леди в красном», «Вы поправились🤗 щечки😊», «Люблю тебя, выходи за меня замуж?», «Девочка в красном, ты так прекрасна!», «Ах, какой образ», «Какая хорошенькая Вишенка смотрит на меня», - пишут в комментариях.

Напомним, что находчивая Кристина Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика: "Кристинка, прекращай!".

Как сообщала Politeka, соблазнительная Асмус блеснула пикантной родинкой, от которой мужчины без ума: "Бах - наповал!"

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что ей пришлось пережить: "Стрельнули из пистолета и...".