Переможець і секс-символ шоу "Танці з зірками" Євген Кот зізнався, що йому зрадила його кохана

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Зірковий шлях".

Так, в інтерв'ю він розпові, що обраниця зрадила його двічі зі співаком і колегою Антоном Савлеповим.

Він розповів, що до одруження із чемпіонкою з художньої гімнастики і з танців на пілоні Наталією Татаринцевою він зустрічався із танцівницею Маріам Туркменбаєвою. Пара познайомилася на популярному талант-шоу "Танцюють всі" і вже була готова створити сім'ю.

Однак після трьох років напружених стосунків дівчина зрадила йому з одруженим лідером групи Quest Pistols Антоном Савлеповим. Це був службовий роман, адже саме з цим колективом виступала танцівниця.

"Вони там загуляли. Не втримали дещо в штанях, ось і все", - розповів Євген Кот.

Однак в зраді коханої Кот звинувачував себе, адже Маріам пішла від нього зі словами, що він не розвивається. Танцюрист хотів повернути дівчину, тому просив вибачення, дарував квіти і обіцяв, що зміниться. Зрештою пара з'їхалася знову, але вже через кілька тижнів після примирення зрадила знов.

"Мені їх близькість снилася, коли вона повернулася, і коли почався знову цей холодок... На той момент я ще був готовий їй пробачити. Я страждав", - сказав він.

Що ж стосується Савлепова, його дружина вирішила пробачити йому зраду, а колишня кохана Кота заявила, що цим він її "підставив".

Після цього у танцюриста було ще багато несерйозних романів і він вів досить розгульний спосіб життя. Він глушив біль алкогольними напоями і спав з великою кількістю жінок, у яких навіть не залишався на ніч, а відразу їхав. Так було до тих пір, поки йому не зустрілася Наталя Татаринцева, яка стала його дружиною.

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