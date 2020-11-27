Победитель и секс-символ шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот признался, что ему изменила его любимая

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Звездный путь".

Так, в интервью он рассказал, что избранница предала его дважды с певцом и коллегой Антоном Савлеповым.

Он рассказал, что до бракосочетания с чемпионкой по художественной гимнастике и по танцам на пилоне Натальей Татаринцевой он встречался с танцовщицей Мариам Туркменбаевой. Пара познакомилась на популярном талант-шоу "Танцуют все" и уже была готова создать семью.

Однако после трех лет напряженных отношений девушка изменила ему с женатым лидером группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Это был служебный роман, ведь именно с этим коллективом выступала танцовщица.

"Они там загуляли. Не удержали кое-что в штанах, вот и все", - рассказал Евгений Кот.

Однако в измене любимого Кот винил себя, ведь Мариам ушла от него со словами, что он не развивается. Танцор хотел вернуть девушку, поэтому просил прощения, дарил цветы и обещал, что изменится. В конце концов пара съехалась снова, но уже через несколько недель после примирения предала вновь.

"Мне их близость снилась, когда она вернулась, и когда начался снова этот холодок... На тот момент я еще был готов ей простить. Я страдал", - сказал он.

Что же касается Савлепова, его супруга решила простить ему измены, а бывшая возлюбленная Кота заявила, что этим он ее "подставил".

После этого у танцора было еще много несерьезных романов и он вел довольно разгульный образ жизни. Он глушил боль алкогольными напитками и спал с большим количеством женщин, у которых даже не оставался на ночь, а сразу уезжал. Так было до тех пор, пока ему не встретилась Наталья Татаринцева, которая стала его женой.

Напомним, Танцы со звездами 2020: полуфинал удивил результатом, "ведущие объявили, что…".

Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцах со звездами" и пленила привлекательной позой: "Богиня".

Также Politeka писала, что Мейхер сорвала обиду на Кухар из "Танцев со звездами": "нужно еще расти и расти".