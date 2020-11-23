У неділю, 22 листопада, на шоу "Танці з зірками" відбувся 13 прямий ефір

За потрапляння у фінал боролися Санта Дімопулос, Надія Мейхер і Юлія Саніна.

Ще в перші хвилини 13 прямого ефіру "Танців з зірками" ведучі оголосили, що традиційного танцю за життя не буде. Тому після напруженого півфіналу оголосять ім'я пари, яка покине паркет за крок від останнього випуску.

Цього тижня учасники показали чотири танці на паркеті: номер відкриття, два-зі своїм партнером. Родзинкою випуску стало те, що учасники повинні продемонструвати танець разом з ведучими шоу.

Запрошеним ведучим на балконі цього разу став співак Олег Винник, а ще одне суддівське крісло зайняла ведуча і учасниця "Танців" Леся Нікітюк.

Так, Юрій Горбунов разом з партнером надії Кирилом Васюком грбунов станцював квікстеп, і, судячи з відгуків суддів, у тріо танець вийшов бездоганним.

Співведуча Юрія Горбунова висловила свою підтримку парі Юлії Саніної і Дмитру Жуку. Тіна Кароль станцювала разом з учасниками і виконала чуттєву румбу під композицію Lady in red Кріса де Бурга.

На паркеті Тіна з'явилася в бежевому Корстеном боді і прозорої спідниці в тон, по якій просвічували ніжки зірки. Судді оцінили виступ у максимальні 40 балів.

Санта Дімоппулос з Олегом Винником і своїм партлером Максом Леоновим виконали емоційне танго під пісню Roxanne The Police. На паркеті Санта з'явилася в чорній блискучій сукні з рожевими пір'ям.

За результатами голосування суддів, найменшу кількість балів отримали Надія Мейхер та Кирило Васюк. А ось лідерами турнірної таблиці стали Санта Дімопулос і Максим Леонов, а також Юлія Саніна і Дмитро Жук. Тому тільки глядачі могли врятувати своїх Фаворитів.

Однак у фінальні хвилини "Танців з зірками 2020" ведучі оголосили, що жодна пара не покине паркет в 13 випуску. Всі учасники стали фіналістами шоу і змагатимуться за головний кубок вже 6 грудня.

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