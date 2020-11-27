Скандальний російський співак Микола Басков похвалився пляжним відпочинком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував відповідне фото.

Басков зображений лежачи на пляжі. При цьому на ньому абсолютно не видно одягу через особливості ракурсу.

Фото викликало хвилю захоплення в мережі.

"О, Боже, який чоловік!!! 👍 🏻 👍 🏻 👍 🏻 😍 😍 😍 Ох, Миколо, зводите ви з розуму своєю красою і голосом!!!) 🔥 🔥 🔥 Виглядаєте просто офігенно!", "Голубок на моря майнув", "Фото просто шик завжди наповнює душею", "Ухти пухти", "Нереально красивий😍❤", "Вау!!! Ось це Доброго ранку!!! 😍 😍 😍Коленька, виглядаєте обалденно!!! Я в шоці!!!", "Яка симпотяга дивиться на нас😍 😍 😍 😍 😍, я обожнюю коли він без укладання», - пишуть в коментарях.

Відзначимо, гарячим знімком Басков зачарував не тільки фанаток, а й зірок російського шоу-бізнесу. Зокрема, Аніту Цой, Олесю Судзіловську, Анну Семенович.

Відзначимо, поки хтось наїдав зайві кілограми на карантині, натуральний блондин взяв себе в руки і зумів схуднути аж на 15 кілограмів.

Басков зізнавався, що любить поїсти, тому проблема ваги для нього завжди актуальна. А під час самоізоляції з'явився час для себе.

За словами співака, секрет його схуднення досить простий.

"Я просто сів на дієту, поєднуючи її зі спортом. Увечері намагався відмовлятися від вечері. Але іноді все ж дозволяю собі вдень з'їсти одне морозиво. Ну, і звичайно, приймав комплекс вітамінів: вітамін С, Вітамін B6. Тут все індивідуально, треба радитися з лікарем, він підкаже які вітаміни потрібні саме вам», — розповідав артист.

Нагадаємо, що схудлий до невпізнання басків розбурхав видом, показовий кадр:»як Девід Бекхем".

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