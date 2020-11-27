Скандальный российский певец Николай Басков похвастался пляжным отдыхом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал соответствующее фото.

Басков запечатлен лежа на пляже. При этом на нем совершенно не видно одежды из-за особенностей ракурса.

Фото вызвало волну восхищения в Сети.

«О, Боже, какой Мужчина!!! 👍🏻👍🏻👍🏻😍😍😍 Ох, Николай, сводите Вы с ума своей Красотой и Голосом!!!) 🔥🔥🔥 Выглядите просто Офигенно!», «Голубок на моря майнул», «Фото просто шик всегда наполняет душой», «Ухты пухты», «Нереально красивый 😍❤», «Вау!!! Вот это доброе утро!!! 😍😍😍Коленька, выглядите обалденно!!! Я в шоке!!!», «Какая симпотяга смотрит на нас😍😍😍😍😍, я обожаю когда он без укладки», - пишут в комментариях.

Отметим, горячим снимком Басков очаровал не только фанаток, но и звезд российского шоу-бизнеса. В частности, Аниту Цой, Алесю Судзиловскую, Анну Семенович.

Отметим, пока кто-то наедал лишние килограммы на карантине, Натуральный блондин взял себя в руки и сумел похудеть аж на 15 килограммов.

Басков признавался, что любит покушать, поэтому проблема веса для него всегда актуальна. А во время самоизоляции появилось время для себя.

По словам певца, секрет его похудения довольно прост.

«Я просто сел на диету, совмещая ее со спортом. Вечером старался отказываться от ужина. Но иногда все же позволяю себе днём съесть одно мороженое. Ну, и конечно, принимал комплекс витаминов: витамин С, витамин B6. Тут все индивидуально, надо советоваться с врачом, он подскажет какие витамины нужны именно вам», — рассказывал артист.

Напомним, что похудевший до неузнаваемости Басков взбудоражил видом, показательный кадр: «Как Дэвид Бекхэм».

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